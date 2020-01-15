Sadece atıştırmalıklarla beslenen 2 çocuk annesi açlıktan öldü

Yıllarca atıştırmalıklarla beslenen 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Charlotte Broad, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle Royal Hampshire County Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İngiltere’de, ömrü boyunca sadece ‘çocuk partisi yiyeceklerinden oluşan bir diyetle yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Charlotte Broad, yemek yemeyi reddederek kaldırıldığı Royal Hampshire County Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

11 ile 6 yaşlarında 2 kızı olan Broad’u tedavi eden doktorlar, yemek yemeyi reddettiğinde çaresiz hissetti. Broad, sürekli olarak kusuyordu ve boğazı artık siyaha döndü. Doktorlar, “Yemek yemezsen öleceksin!” dedi ama Broad reddetti. Broad intravenöz bir tüp yoluyla beslenme almayı bile istemedi.

Doktorlar ona yemek yemezse ne olacağını anlayıp anlayamadığını sordu ve Broad, “Muhtemelen öleceğim” diye cevap verdi. Genç anne artık muayene dahi edilmemek istediğini söyledi. Kan testini bile reddetti.

Hamileyken bile sadece atıştırmalıklar yiyen Broad’ın kocası Mark Darley, eşinin normal bir hayat sürdüğünü garanti etti, ama sebze ya da herhangi bir sağlıklı yiyecek yediğini hiç görmediğini söyledi. Genç kadın hamileyken bile meşrubat çeşidi olan ‘Irn Bru’ ve mısır cipsi olan ‘Wotsits’ yiyordu.

Kadının bu davranışı, Royal Hampshire County hastanesinden Dr.Frank Murphy’e göre şöyle yorumlandı: “Bir köprüden atlamak veya yemeyi bırakmak gibi çeşitli intihar türleri var..”

Psikolog Samantha Marsh, yeme bozukluklarının tedavi edilmesinin çok zor olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: “Sonuçta, birini bağlayamaz ve onu yemeye zorlayamazsın. Charlotte’un yemekle zor bir ilişkisi vardı ve akıl sağlığı hizmetleri tarafından tedavi edilmeyi reddetti.”