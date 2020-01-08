İran’ın füzeli intikamı sonrası Trump açıklamada bulundu

50 mins önce
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD tarafından öldürülmesi üzerine tırmanan gerginliğin ve İran’ın Irak’taki ABD üslerini hedef almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor.

Trump:

– Hiçbir ABD’li dünkü saldırıda zarar görmedi.

– Tüm askerlerimiz güvende. Sadece minimal bir hasar oluştu askeri tesislerimizde.

– İran herkes için iyi olan bir hareketle, durma kararı aldı, saldırı pozisyonundan çekilmiş görünüyor.

– İran dünyada terörizmin en büyük sponsoru olmuş, nükleer silahlarla medeni dünyayı tehdit etmektedir. Buna izin vermeyeceğiz.

– Benim emrimde ABD ordusu dünyanın bir numaralı teröristi Süleymani’yi ortadan kaldırmıştır.

– Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj vermiş olduk. ABD’ye yeni saldırılar düzenliyordu ve onu durdurduk. Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu.

– İranın saldırganlığı akılsızca imzalanan nükleer anlaşmadan sonra artmıştır.

– İranla yeni anlaşma yapılmalı dünya daha barışçıl olmalı.

– İran büyük bir ülke olabilir, şiddeti körüklemekte ve nefreti körüklediği sürece Ortadoğu’da barış ve istikrar sağlanamaz. ABD İran’a cevap vermelidir. Bugün NATO’dan çok daha fazla adım atmasını isteyeceğim.

– Ortadoğu petrolüne ihtiyacımız yok.

– Üç ay önce IŞİD’i yüzde yüz ortadan kaldırdık, sonra IŞİD’in vahşi lideri el Bağdadi’yi öldürdük. IŞİD’in yok edilmesi İran’ın da çıkarınadır, bu konuda birlikte çalışmalıyız.

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