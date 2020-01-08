Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Japonya birinci, İngiltere 8’inci, Türkiye 55’inci

19 mins önce
0 14 Bir dakikadan az
Türk pasaportu

Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı. Japonya pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. İngiltere pasaportu olanlar ise 184 ülkeye vize almadan giriş çıkış yapabiliyor.

Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55’inci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk’un hemen gerisinde, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.

İlk 10

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi’nde ilk 10 şöyle:

1 Japonya (191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor)
2 Singapur (190)
3 Güney Kore, Almanya (189)
4 İtalya, Finlandiya (188)
5 İspanya, Lüksemburg, Danimarka (187)
6 İsveç, Fransa (186)
7 İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya (185)
8 ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika (184)
9 Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya (183)
10 Slovakya, Litvanya, Macaristan (181)

En zayıf pasaportlar

2006’dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:

100 Kuzey Kore, Sudan (39 ülke)
101 Nepal, Filistin Yönetimi (38)
102 Libya (37)
103 Yemen (33)
104 Somali, Pakistan (32)
105 Suriye (29)
106 Irak (28)
107 Afganistan (26)
Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

12 hours önce
172

İngiltere’de dişine patlamış mısır sıkışan adama açık kalp ameliyatı

13 hours önce
168

İngiltere’de yaşayan Afgan kaybolan kardeşini bulmak için Türkiye’ye gitti

16 hours önce
196

İngiltere’nin Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısı en aza indirildi

20 hours önce
354

İngiltere’de otomobil satışları 6 yılın düşüğüne geriledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin