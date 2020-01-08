İran’ın dini lideri Hamaney saldırının ardından ilk kez konuştu: ABD’nin yüzüne tokadı indirdik

Şehit Süleymani sadece cesur değil, aynı zamanda insiyatif alan bir insandı. Attığı her adımın arkasında bilgelik, mantık vardı. Siyasi alanda da böyleydi. (…) Askeri güç gerekmediğinde, askeri güç kullanmazdı. Kendisi tehlikede olsa bile, çalışma arkadaşlarının hayatını korumada çok dikkatliydi. İran’daki faaliyetlerine baktığımızda, taraflı değildi, ama devrimin savunucuydu. Devrimi savunmak kırmızı çizgisiydi.”