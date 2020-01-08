İran’ın dini lideri Hamaney saldırının ardından ilk kez konuştu: ABD’nin yüzüne tokadı indirdik
İran’ın dini lideri Seyit Ali Hamaney, İran’ın Irak’taki Amerikan üslerini füzeyle vurmasını “yüzlerine tokadı indirdik” şeklinde nitelendirdi, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin “direnişe yol açtığını” söyleyerek, “Onun şehitliğinin yol açtıkları karşısında eğiliyorum” dedi.
Hamaney’in konuşması zaman zaman dinleyicilerin “Amerika’ya ölüm” sloganlarıyla bölündü.
ABD, Irak’ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak’ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor. Irak’taki liderler buna direndi, Kasım Süleymani danışmanlık yaparak bu amaca hizmet etti. Hizbullah’tan kurtulmak istediler, ki o Lübnan’ın İsrail’den bağımsızlığı için en önemli hareket.”