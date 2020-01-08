Tahran-Kiev seferini yapan yolcu uçağı Tahran yakınlarında düştü

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı’ndan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçaktaki 176 yolcu ve mürettebatın tamamı öldü.

PS 752 sefer sayılı uçağın alev aldığı ve teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor.

Ukrayna’nın Tahran büyükelçiliği uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü ve “terör” bağlantısı olmadığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Ukrayna Uluslararası Havayolları’nın Facebook sayfasında yazdığı mesajda, ilk bilgilere göre uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın öldüğünü doğruladı. Zelenskiy kaza haberi üstüne Umman ziyaretini yarıda keserek Ukrayna’ya geri döndü.

Ukrayna hükümeti olayı araştırmak üzere kriz grubu kurdu.

‘2 gün önce bakımı yapıldı‘

Uçakta 167 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, yolcuların uyruklarını açıkladı.

Buna göre, uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna (mürettebatlar dahil), 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

Ukrayna Uluslararası Havayolları, Boeing 737-800NG tipi uçağın 3 yıllık olduğunu ve kazadan iki gün önce bakımının yapıldığını açıkladı.

Kiev merkezli havayolu şirketinin ilk ölümlü kazasına ilişkin yapılan açıklamada, “Uçak 2016’da imal edildi ve doğrudan (Boeing) fabrikasından alındı. En son teknik bakım servisi 6 Ocak 2020’de yapıldı” denildi.

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran’ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Canlı hava trafiğini gösteren Flightradar24 sitesinde yerel saatle 5:15’te Kiev’e gitmek üzere kalkan uçağın, Parand yakınına kadar gidebilmiş olduğu görülüyor. Sitede yer alan bilgilere göre Boeing 737-800NG tipi uçak 3 yaşındaydı.

Sosyal medyada uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanamayan görüntülerde, uçağın havada alev aldığı görülüyor.

İran Acil Yardım Servisi’nin başı Pirhüseyin Koulivand İran medyasına yaptığı açıklamada “Ne yazık ki yolcuların çoğu öldü. Aslında hiç kurtulan yok” açıklamasını yaptı.

İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Çalışmaları müdürü Morteza Salimi de “Canlı birini bulmak mucize olurdu” diye konuştu.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde uçağın enkazının paramparça olduğu görülüyor.

İran medyasına konuşan bir havacılık yetkilisi pilotun acil durum çağrısında bulunmadığını söyledi.