İngiltere’de dişine patlamış mısır sıkışan adama açık kalp ameliyatı

5 hours önce
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İngiltere’de bir kişi, dişlerinin arasına yediği patlamış mısır tanesinin sıkışmasının ardından yaşadığı kan dolaşımı enfeksiyonu nedeniyle açık kalp ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde bir adam, yediği patlamış mısırın dişlerinin arasına sıkışmasının ardından ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonuna yakalandı.

Fox News’in haberine göre 41 yaşındaki Adam Martin, grip semptomları yaşamasının ardından bir doktora müracaat etti. Fakat doktorlar, Martin’e daha sonra endokardit teşhisi koydu.

Endokardit, bakterilerin kan dolaşımına ağızdan, deriden veya insan vücudunun diğer bölgelerinden girdiğinde gelişen bir tür kan iltihabı olarak biliniyor.

İlk muayene olduğu doktor, Martin’i ‘hafif kalp hırıltısı’ yaşadığını söyleyerek eve gönderdi.

Martin, konuya ilişkin “Ciddi anlamda ters giden bir şeylerin olduğunu hissettim. Korkunç bir şekilde fazla uyuyordum ve çok kötü hissediyordum. Bacaklarımda ağrı ve sancı vardı. Aynı gün bazı tetkikler için hastaneye götürüldüm. Kendimi oldukça hasta hissetsem de hiç haklı olmadığımı biliyordum” ifadelerini kullandı.

Ameliyattan sonra Martin, bir daha asla abur cubura dokunmamaya yemin etti. Martin, “Dişlerimin arasına sıkışmış olan patlamış mısır aklıma gelen tek sebep. Bir daha asla patlamış mısır yemem, bu kesin” dedi.

Diğer yandan bakterilerin Martin’in dişlerine sıkışan patlamış mısır tanesini çeşitli cisimlerle çıkarmaya çalışmasının ardından diş etlerinde oluşan hasarla birlikte kanına karıştığı belirtildi.

Martin’e göre, mısır tanesini çıkarmak için kullandığı materyaller arasında kalem kapağı, kürdan, tel parçası ve hatta metal bir çivi yer alıyordu.

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