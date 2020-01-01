Suratında havai fişek patlayan İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

Yeni yıl heyecanı dünyanın dört bir yanında sokaklarda yaşanırken, Tayland’daki kutlamalarda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Havai fişeklerle geceye renk katmak isteyen bir İngiliz vatandaşı, fişekler suratına patlayınca hayatını kaybetti.

Tayland’ın Pattaya şehrinde nişanlısıyla beraber yeni yılı karşılamak için dışarı çıkan İngiliz vatandaşı Gary McLaren, bir gece kulübünde eğleniyordu.

Çift gece yarısına sayılı dakikalar kala caddeye çıkarken, McLaren tüp havai fişeklerle eğlenceye renk katmak istedi. 50 yaşındaki adam kutuyu açarak yakmaya çalışırken, havai fişekler suratına patladı.

McLaren bir anda yere yığılınca, nişanlısı Jasmine çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekipleri McLaren’e olay yerinde müdahale etse de, talihsiz adamı kurtarmayı başaramadı.

Jasmine, McLaren’in cansız bedeninin yanından güçlükle götürülürken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta, “Bu bizim son fotoğrafımız. Sonsuza kadar kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu Gary” ifadelerini kullandı.