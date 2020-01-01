Suratında havai fişek patlayan İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

5 hours önce
0 989 Bir dakikadan az

Yeni yıl heyecanı dünyanın dört bir yanında sokaklarda yaşanırken, Tayland’daki kutlamalarda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Havai fişeklerle geceye renk katmak isteyen bir İngiliz vatandaşı, fişekler suratına patlayınca hayatını kaybetti.

Tayland’ın Pattaya şehrinde nişanlısıyla beraber yeni yılı karşılamak için dışarı çıkan İngiliz vatandaşı Gary McLaren, bir gece kulübünde eğleniyordu.

Çift gece yarısına sayılı dakikalar kala caddeye çıkarken, McLaren tüp havai fişeklerle eğlenceye renk katmak istedi. 50 yaşındaki adam kutuyu açarak yakmaya çalışırken, havai fişekler suratına patladı.

McLaren bir anda yere yığılınca, nişanlısı Jasmine çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekipleri McLaren’e olay yerinde müdahale etse de, talihsiz adamı kurtarmayı başaramadı.

Jasmine, McLaren’in cansız bedeninin yanından güçlükle götürülürken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta, “Bu bizim son fotoğrafımız. Sonsuza kadar kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu Gary” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

10 hours önce
166

Almanya’da bir hayvanat bahçesinde ‘havai fişekten çıktığı’ iddia edilen yangında tüm maymunlar öldü

5 days önce
265

KKTC’deki otelde yangınında İngiliz turist hayatını kaybetti

1 week önce
266

Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19’a yükseldi

2 weeks önce
1,813

Duştan çıkan kadın kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin