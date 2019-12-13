Japon şirketlerin Brexit endişesi

İngiltere’de faaliyet gösteren firmalara yönelik Japonya’da yapılan anketle bu firmaların Avrupa Birliği’nden çıkış kararından olumsuz etkileneceklerini düşündüğünü gösterdi.

Japonya Dış Ticaret Örgütü’nün yaptırdığı ankete göre, şirketlerin çoğu Brexit kararı ile ilgili olumsuz bir etki hissedildiğini belirtti. İngiltere’de fabrikaları bulunan 65 firmanın sorulara yanıt verdiği anket, firmaların yüzde 70.8’inin karar üzerinde olumsuz bir etki öngördüklerini saptadı. Firmaların yüzde 23.1’i Brexit’i “etkisiz” olarak nitelerken, yüzde 1.5’i ise karar üzerinde olumlu etki beklentisinde olduklarını açıkladı. Kararsız firmaların oranı ise yüzde 4.6’da kaldı.

ANLAŞMASIZ BREXİT SORUSU

Şirketlere ayrıca, anlaşmasız bir Brexit için hazırlanıp hazırlanmadıkları da soruldu. Katılımcı şirketlerin yüzde 78’inden fazlası hazırlık yaptıklarını ya da olası bir durumda hazırlık yapacaklarını belirtti. Hazırlık yapan firmaların, stokları artırmak ve dağıtım rotalarını değiştirmek gibi tedbirler aldıkları kaydedildi.