Japon şirketlerin Brexit endişesi

8 mins önce
0 18 Bir dakikadan az

İngiltere’de faaliyet gösteren firmalara yönelik Japonya’da yapılan anketle bu firmaların Avrupa Birliği’nden çıkış kararından olumsuz etkileneceklerini düşündüğünü gösterdi.

Japonya Dış Ticaret Örgütü’nün yaptırdığı ankete göre, şirketlerin çoğu Brexit kararı ile ilgili olumsuz bir etki hissedildiğini belirtti. İngiltere’de fabrikaları bulunan 65 firmanın sorulara yanıt verdiği anket, firmaların yüzde 70.8’inin karar üzerinde olumsuz bir etki öngördüklerini saptadı. Firmaların yüzde 23.1’i Brexit’i “etkisiz” olarak nitelerken, yüzde 1.5’i ise karar üzerinde olumlu etki beklentisinde olduklarını açıkladı. Kararsız firmaların oranı ise yüzde 4.6’da kaldı.

ANLAŞMASIZ BREXİT SORUSU

Şirketlere ayrıca, anlaşmasız bir Brexit için hazırlanıp hazırlanmadıkları da soruldu. Katılımcı şirketlerin yüzde 78’inden fazlası hazırlık yaptıklarını ya da olası bir durumda hazırlık yapacaklarını belirtti. Hazırlık yapan firmaların, stokları artırmak ve dağıtım rotalarını değiştirmek gibi tedbirler aldıkları kaydedildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
85

İskoç lider Sturgeon ülkesinin İngiltere’den daha farklı bir yol çizdiğine inanıyor

2 hours önce
69

İngiltere’de kadın milletvekili sayısı rekor kırdı

5 hours önce
321

Pound seçimin ardından değer kazanıyor

6 hours önce
325

Johnson: 31 Ocak’ta AB’den ayrılıyoruz

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin