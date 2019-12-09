Yangında 43 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi ve müdürü gözaltına alındı

7 hours önce
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Hindistan'daki yangında yakınını kaybeden bir kadın
Hindistan’daki yangında yakınını kaybeden bir kadın

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Pazar günü çıkan yangında 43 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi ve müdürü gözaltına alındı.

Polis ve itfaiye yetkilileri, yangın sonrası 60’a yakın kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yangına dar sokaklar nedeniyle güçlükle müdahale edilebildi.

İtfaiye görevlileri, fabrikada yangın tesisatı sisteminin olmadığını söylüyor.

Hindistan'da yangının çıktığı fabrika
Hindistan’da yangının çıktığı fabrika

Yeni Delhi’nin kalabalık eski mahallelerinden Azad Market’teki fabrikaya güvenlik belgesi verilmediği tespit edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “korkunç” olarak nitelendirdiği yangın sonrası bir taziye mesajı yayımladı.

Yangına dar sokaklar nedeniyle güçlükle müdahale edilebildi

Ölenlerin çoğu göçmen işçiler

4 katlı fabrikada ağırlıklı olarak okul çantaları üretiliyordu.

Yangında hayatını kaybedenlerin çoğu, fabrikanın yatakhanesinde uyuyan göçmen işçilerdi.

Görgü tanıkları, birçok işçinin yangın sırasında çığlıklar attığını söylüyor.

Hindistan'da kurtarma çalışmalarını izleyen kalabalık

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ön soruşturma ve görgü tanıklarının ilk ifadeleri sonrası elektrik kaçağı ihtimali üzerinde duruluyor

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