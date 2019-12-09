Son anketlere göre İngiltere’de genel seçimler bıçak sırtında

Düzenlenen son anketler, Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin gelecek hafta düzenlenecek seçimi kesin kazanacağını ortaya koyarken, İşçi Partisi ile aradaki farkın ne kadar olacağı konusunda ise farklı sonuçlar geliyor.

Son dört anket sonucu Muhafazakar Parti ile en yakın rakibi İşçi Partisi arasındaki farkın 8 ile 15 puan arasında olduğu ortaya koydu. Bu da, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin (Brexit) yine zora girebileceğini gösteriyor.

Johnson, 8 puandan fazla bir fark sağlayamadığı takdirde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması için parlamentoda gerekli oy çoğunluğuna yine sahip olamayacak.

Son anketlerin, Muhafazakar Parti’nin inişte, İşçi Partisi’nin çıkışta olduğu göz önüne alındığında Johnson için zor bir seçimin geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçime çok az bir süre kala kararsız seçmenlerin oylarının fazlalığı ise kamuoyu şirketlerin sağlıklı bir anket gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Siyasi gözlemciler, olası seçim sonuçlar için ‘bıçak sırtında” ifadesini kullanıyor.

Son anketler

Kamuoyu araştırma şirketi Datapraxis tarafından düzenlenen ankete göre, Johnson’ın partisi, parlamentoda 38 sandalye fazlalıkla çoğunluğa sahip olacak. Bu ankete göre Muhafazakar Parti, 344, İşçi Partisi 221 sandalyeye sahip olacak.

Deltapoll araştırma kuruluşunun düzenlediği son anket, Muhafazakar Parti, İşçi Partisi’ne göre yüzde 11 daha fazla oy alacağı ortaya koydu.

Buna göre Muhafazakar Parti, yüzde 44, İşçi Partisi yüzde 33, Liberal Demokrat Parti ise yüzde 11 oranında oy toplayacak. YouGov kamuoyu kuruluşuna göre, gelecek hafta düzenlenecek seçimde Johnson’ın partisi yüzde 43, İşçi Partisi yüzde 33 oranında oya sahip olacak.

Savanta ComRes isimli anket kuruluşu ise aradaki farkın sadece 8 puan olduğunu duyurdu.

İngiltere, 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Ancak 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamentonun direnci nedeniyle önce 31 Ekim’e, son olarak da 31 Ocak 2020’ye ertelenmişti.

Hükümet, parlamentonun Brexit’te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin de desteğiyle 12 Aralık’ta erken seçim kararı alınmıştı.