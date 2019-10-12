Tayland’da yeni bir dinozor türü bulundu

3 hours önce
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Tayland’ın orta kesiminde Ban Saphan Hin bölgesinde yapılan kazılarda 113 milyon yıl önce yaşamış “Siamraptorsuwati” ismi verilen yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu.

Edinburgh Üniversitesinden paleontolog Steve Brusatte, köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni keşfedilen türün Tayland’da şimdiye kadar gün ışığına çıkarılan en önemli dinozor türlerinden biri olduğunu belirtti.

Araştırmayı yürüten paleontologlar, “Siamraptorsuwati”nin fosilinin çok iyi korunduğunu ve etçil olan kısa ön ve uzun arka bacaklı dinozor türünün tarihine ışık tutacağını vurguladı.

Keşfin ayrıntıları PLOS One dergisinde yayımlandı.

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