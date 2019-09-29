Hong Kong’da polisten göstericilere plastik mermili müdahale

Hong Kong’da düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

Çin 1 Ekim’de 70. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolar polis engeline rağmen şiddetlenerek devam ediyor. Şemsiye Devrimi’nin beşinci yıl dönümünde düzenlenen protestolarda binlerce Hong Konglu sokaklara döküldü. Polis, alışveriş bölgesi Causeway Bay’da toplanan siyah giyimli ve maskeli göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bazı göstericiler ise metro istasyonlarına girerek, Çin’in 70. yıl dönümü pankartlarını indirip, sokaklarda kurdukları barikatları ateşe verdi. Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden farklı noktalardaki gösterilerde polis, göstericilere plastik mermi ile müdahale etti.

Gösterilerde Ukrayna bayrağı taşıyan Tony adlı bir protestocu, “Dünyanın farklı bölgelerinde birleşirsek ve Çin komünizmine karşı savaşırsak bu eylemi kazanacağımızı umuyoruz” dedi.