Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 40’ıncı yılını kutladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 40’ıncı yılı dolayısı ile dün akşam Arkın Palm Beach Otel’de bir balo düzenleyerek Kıbrıslı müteahhitlerle bir araya geldi.

İnşaat sektöründen birçok müteahhit firma temsilcinin katıldığı baloya Kıbrıs’ın Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı siyasiler ile sivil toplum örgütü temsilcileri katılım gösterdi.

Özlem Karayel ve orkestrası ile Gelis ve özel orkestrasının sahne aldığı baloda 40’ıncı yıl dolayısı ile birde pasta kesiminin yapıldığı baloda müteahhitler sektörün sorunlarını da konuşma fırsatı bulurken, gönüllerince eğlendi. Etkinlikte Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Başbakan Ersin Tatar konuşma yaptı. Gürcafer, birliğin çok büyük alın terleri, büyük emekler ve büyük katkıları ile mücadele vererek 40 yılın sonunda ülke ekonomisinde söz sahibi olduğunu belirtirken, Başbakan Tatar kurumsallaşmış yapısı sayesinde önemli mütteahhit şirketlerinin gerek yarattığı istihdamlar, gerekse ülkeye büyük değerler katıp vergiler vererek ülke ekonomisini güçlendirmede büyük rol oynadığını belirtip birliğin 40’ıncı yılını kutladı.

Tatar konuşmasında müteahhitlerin yaşadığı sorunlara da değinerek, hükümet olarak bunlara en erken zamanda bir çare bulmanın bilinci içerisinde olduklarını ama esas olanın KKTC ekonomisinin büyümesi, kalkınması, gelişmesi ve buna bağlı olarak öncü sektörlerde yatırımların devam etmesi olduğuna vurgu yaptı.

Gürcafer: Birlik ve beraberlik içinde bugünlere getirdiğimiz birliğin gururunu yaşıyoruz

Birliğin 40 yılda çok büyük alın terileri, çok büyük emekler, çok büyük katkıları bircik bircik, parçacık parçacık ekleyerek ulayarak mücadele vererek bu günlere geldiğini belirten Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birliğin ülke ekonomisinde söz sahibi olduğunu ve sektörün bunun onurunu taşıdığını kaydetti. Sektörün sıkıntılarını, sorunlarını ve yapılması gerekenleri her platformda hep konuşup söylediklerini belirten Gürcafer, “bu akşam eğlenmek için, birlik beraberlik mesajı vermek, birlik beraberlik neticesinde getirdiğimiz birliğimizin 40’ıncı yılını kutlamak ve bunun gururunu yaşamak için bir aradayız” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar: Ülke ekonomisine büyük katkılarınız olmuştur. Bize düşen ise iyi yönetimdir

Birliğin 40’ıncı yılının hayırlı olması temennisi ile konuşmasına başlayan Başbakan Ersin Tatar, 40 yılın önemli bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. “40 yılda bu ülkede çok şeyler başarıldı” diyen Tatar, KKTC’de çok önemli başarılara hep birlikte imza atıldığını vurguladı. Bu sürede öncü sektörlerin oluştuğunu söyleyen Tatar, öncülüğü müteahhitlerin yaptığını kaydetti. Kurumsallaşmış yapısı ile önemli mütteahhit şirketlerinin gerek istihdam yaratarak, gerek ülkeye büyük değerler katarak hem vergiler vererek hem katma değerler katarak ülke ekonomisini sürüklediklerini söyleyen Tatar, “bu ülkenin sıkıntılarında inişli çıkışlı ve dönem dönem derin krizlerin yaşandığı bu ekonomide ayakta durabilmek ve haliyle kendi kendinizi bu kurumsal yapı içerisinde başarılı olarak adledtirmek kolay değildir” şeklinde konuştu.

Müteahhitlerin ülke ekonomisine büyük katkıları olduğunu belirten Başbakan Tatar, “biz hükümetlere düşen ise iyi yönetimdir” dedi. İyi yönetimin, istikrarın sağlanması, reformlarla mali yapının iyi bir noktaya getirilmesi ile olabileceğini belirten Tatar, mali piyasalarda bazı uygulamalarla rahatlama, faizlerin oldukça düşürülebilmesi ve rekabet gücünün artabilmesi konusunun önemine dikkat çekerek müteahhitlerin yaptıkları işlerle günün sonunda ayakta kalabilmesinin önemli olduğunu ifade etti. “Biliyoruz ki, büyük iş alma, büyük yatırımlara imza atma her zaman karlı olmayabilir” diyen Tatar,özellikle rekabet ortamında, ihale yasalarında zaman zaman bazı sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

“Müteahhit olmak çok kolay değil. Müteahhit olmak öngörü ister, vizyon ister risk alma ve bütün bu sıkıntıları aşmak için yürek ister” diyen Tatar, ekonomik protokolün imzalanması ile yavaş yavaş ödemelerin olacağını ve yeni ihalelere de hükümet öncülük edeceğini kaydetti. “İhale yasasında kısa bir zamanda değişiklik olması gerekecektir çünkü, sık sık sıkıntılar yaşanıyor ihalelerde” diyen Tatar, “hükümet olarak bunlara en erken zamanda bir çare bulmamız gerekiyor bunun bilinci içerisindeyiz ama esas olan KKTC ekonomisinin büyümesi, kalkınması, gelişmesi ve buna bağlı olarak öncü sektörlerde yatırımların devam etmesidir” dedi.

Bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirten Başbakan Tatar, “Geçen gün Maliye Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası arasında bir protokol imzalandı ve her ay 20 milyon Türk Lirası, eskiden borçlanan borçlara ödeme yapılması bir taahhüt yapıldı” diyerek, bu taahhütün esasında faizlerin düşmesi için bir adım olduğunu belirtti. Rekabet edilebilmesi için faizlerin düşmesinin gerekliliğine dikkat çeken Tatar, müteahhitlere çok değer verdiklerini kaydetti. Müteahhitlerin kurumsallaşmasının önemli olduğunu ve KKTC’ye duyulan güvenle ülkenin gelecekte büyüme potansiyelinin de dikkate alınarak müteahhitlerin buna hazır olmaları gerektiğini söyleyen Tatar, “ araç, gereç, istihdam konusunda hazırlıklı olarak büyümeye katkı göstermek görevinizdir” şeklinde konuştu.