Erdoğan ile Johnson Amerika’da bir araya geldi

3 hours önce
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Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

BM Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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