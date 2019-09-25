Enfield Alevi Kültür Merkezinde Aşure lokması paylaşıldı

Enfield Alevi Kültür Merkezinde yüzlerce kişinin katılımı ile Aşure lokmaları paylaşıldı. 22 Eylül Pazar günü saat 12.00’den sonra başlayan törene, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Kadir Yörük olmak üzere Alevi toplumunun öncü isimleri de katıldı.

Tören öncesi Enfield Alevi Kültür Merkezi İnanç Kurulundan Doğan Erdoğan ve Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil birer kısa konuşma yaptı.

Sözü ilk alan Enfield Alevi Kültür Merkezi İnanç Kurulundan Doğan Erdoğan şunları söyledi:

“680’de Şah Hüseyini Şehit Kerbela, Yezit ordusuna karşı dik durdu, 72 ferdi ile orada can verdi, boynu kesildi. Alevi inancı, Alevi yolu, öğretisi sürekli haktan yana, mazlumdan yana sürekli zalimlere, gericilere karşı durmuştur. O günden bu yana onları gönüllerine sırlamıştır. Tabii ki yaşadıkları coğrafya üzerinden Kerbelalar bitmemiştir. Bu inanç o günden bu güne kadar hep mazlumun yanında olup, zalime karşı durmuştur. Bu inanç dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan sürekli haktan yana olmuştur, Hüseyni duruş göstermiştir. Bugüne kadar nice zulümler, katliamlar oldu, bu yol öğretisi hep haklının yanında durdu.”

Enfield Alevi Kültür Merkezi İnanç Kurulundan Erdoğan’ın konuşmasının ardından Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil söz aldı. Erbil ise şöyle konuştu:

“Bir Muharrem acısından sonra, bir Aşureyle, sevgiyle, barışla, mutlulukla sonlanıyor. Burada sizin şahit olmanız çok önemliydi. Bugün semah dönecek olan canlarımız sizin cemallerinize dönecek. Emeği geçenlerin, yapanların, getirenlerin, kotaranların ellerine sağlık, hizmetleri kabul olsun.”

İnanç önderlerinin uyandırdığı çerağla birlikte okunan gülbankların ardından rızalık alınarak semaha duruldu. Çocuklarla başlayan semaha ardından yetişkinler katıldı. Semahın ardından ise büyük emeklerle hazırlanıp pişirilen Aşure lokmaları paylaşıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende kilolarca Aşure çorbası dağıtıldı.

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