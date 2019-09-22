Çatıda gezinen kara panter görenleri şaşkına çevirdi

Fransa’daki Armentières kasabada tutulduğu yerden kaçarak çatılarda gezinen kara panter paniğe neden oldu.

Fransız medyasına göre panter, bir evde evcil hayvan olarak tutuluyordu. Vahşi yaşam uzmanlarının yaklaşık altı aylık olduğuna inandığı hayvanın, sahibi tatildeyken açık pencereden dışarı çıktığı kaydedildi.

Polis memurları, itfaiyeciler ve Ulusal Yaban Hayatı Koruma Otoritesi (National Wildlife Conservation Authority) görevlileri Lille yakınlarındaki Armentieres kasabasında heyecan yaratan vahşi kediyi evine geri götürmek için işbirliği yaptı.

La Voix du Nord gazetesine konuşan mahalle sakinlerinden biri “O kadar güzel ki… (Onu) gerçek hayatta görmek harika” dedi.

Panteri çatıları keşfederken görmek isteyen onlarca kişi etraftaki evlerin kapılarını çaldı. Acil durum üstüne çalışan görevliler de alanı şeritle güvenlik altına almak zorunda kaldı.

İddiaya göre panter zaman zaman geçen treni izlemek veya civardaki bir ev kedisini gözlemlemek için duraklayarak, olayın başından sonuna kadar sakinliğini korudu.

Bir polis memuru “20 yıldır görev yapıyorum, hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

Panter en sonunda penceresinden çıktığı evine geri döndü. Fırsatı, binanın önüne uzun bir merdiven koyarak değerlendiren itfaiyeciler, hayvanın pencereden giriş çıkış yapmasını engelledi.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansının bildirdiğine göre vahşi yaşam uzmanları daha sonra panteri sakinleştirdi.