Havayolu personeli Müslüman yolcunun sifonu iki kez çekmesinden “rahatsız olduğu” için uçuş iptal edildi

Amerikan Havayolları’yla (AA) uçmak isteyen iki müslüman yolcu, uçuşun “emniyet ve asayiş endişesi” gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından ırkçı bir ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Abderraoof Alkhawaldeh ve Issam Abdallah isimli yolcuların iddasına göre kabin ekibi kendileriyle uçmaktan “rahatsız olduğu” için uçak havalimanına geri indirildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdallah “Bu, hayatım boyunca yaşadığım en berbat ve onur kırıcı gündü” dedi.

Açıklaması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan lkhawaldeh şunları ekledi:

“Bu aileme ve bana çok fazla gerginlik yaşatıyor; bazı geceler uyumakta zorlanıyorum. Bundan sorumlu olanlar hesap vermeli.”

Ayrı ayrı seyahat eden Abdallah ve lkhawaldeh Alabama eyaleti Birmingham şehrinden Teksas eyaleti’nin Dallas şehrine yaptıkları yolculukta tanıştı. İkili uçağın bir köşesinden diğerine birbirlerine el salladı.

Uçuşun “bakım” nedeniyle rötarlı gerçekleştirileceğine dair birkaç duyurunun ardından Abdallah uçağın tuvaletine gitti.

Abdallah, tuvaletten çıktığında bir kabin görevlisinin kendisini “gizlice dinliyor” gibi göründüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

“İşim bittikten sonra kapıyı açtım ve karşımda, kapının bitişiğinde bir kabin görevilisi görünce çok şaşırdım, gizlice (beni) dinliyordu. Çok şaşırtıcı bir şeydi yine de koltuğuma geri döndüm.”

On dakika sonraysa uçuşun iptal edildiği duyurusu yapıldı ve tüm yolcular uçaktan indirildi.

Abdallah, uçuşun ertelenmesi ve uçağın 12:40’ta üç saat daha geç kalkacağının söylenmesinin ardından yaşananları “Tam bir kaostu” diye tanımladı.

“Havalimanından bir güvelik görevlisine benzeyen” takım elbiseli bir kişi ikilinin yanına ayrı ayrı gelerek, Alabama’ya gerçekleştirdikleri yolculukla ilgili sorular yöneltti.

Daha sonra Alkhawaldeh ve Abdallah rötar yapan uçağı beklemek üzere Starbucks’a kahve almaya yöneldi. Ancak Abdallah’a göre havalimanı polisi kendilerinin her hareketini takip ediyordu.

Abdallah “Her yerde bizi takip ettikleri kolaylıkla fark ediliyordu” dedi.

İkili uçak için belirlenen yeni kapıya gelip oturduklarında, kendini FBI ajanı olarak tanıtan bir adam Abdallah’tan kendisini başka bir güvenlik alanına kadar takip etmesini istedi ve bagajının yeniden kontrol edileceğini söyledi.

Abdallah’a göre söz konusu ajan, kabin görevlilerinin kendisiyle ve Alkhawaldeh’le birlikte uçakta bulunmaktan “rahatsız oldukları” için polisi çağırdığını söyledi.

Ajan rahatsızlığın nedenini soran Abdallah’a buna tuvalete gittiğinde sifonu iki kez çekmesinin sebep olduğunu söyledi.

Uçuşa yetişmesi için serbest bırakılan Abdallah, güvenlik odasından ayrılırken etrafındaki askeri varlık, köpekler ve polis bulunması nedeniyle “suçlu gibi” hissettiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Etnik kökenime karşı, dinime karşı ayrımcılık yaptıklarını hissettim – hiçbir kişinin bu kötü deneyimi yaşamasını istemem.£

Alkhawaldeh da şunları ekledi:

“1989’dan beri Amerikan Havayolları’nın sadık bir müşterisiyim ve (bu havayolu şirketiyle) bir milyon milden fazla uçuş yaptım. Böyle saygısızca ve kuşkucu bir muamele görmek, ırkçı bir ayrımcılığa maruz kalmak, yüzlerce yolcunun önünde kanun güçlerini takip etmek, herkesin içinde sorgulanmak, ortada kesinlikle hiç bir neden yokken bagajımın yeniden kontrol edilmek için ayrılması… Bunların hiçbiri kabul edilemez ve (hepsi) Amerikan değerlerine aykırı.”

İkili uçak biletlerini bölgesel taşeronluğunu Mesa Havayolları’nın yaptığı Amerikan Havayolları’ndan almıştı.

Amerikan Havayolları’ysa yayımladığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

“Mesa Havayolları’nca düzenlenen ve 14 Eylül’de Birmingham’den Dallas-Fort Worth’a planan Amerikan Havayolları’na ait 5886 numaralı uçuş, bir kabin görevlisinin ve bir yolcunun öne sürdüğü endişeler nedeniyle iptal edilmiştir. Amerikan (Havayolları) ve tüm bölgesel ortaklarının, mürettebat üyelerinin veya yolcularının ortaya koyduğu emniyet ve asayiş endişelerini ciddiye alma yükümlülüğü bulunmaktadır. 5886 numaralı uçuşun tüm müşteriler, DFW’ye gerçekleşecek bir sonraki uçuşa kaydırılmıştır. Bizimle seyahat eden herkese olumlu bir deneyim sağlamayı taahhüt ediyoruz. Ekibimiz bu olayı incelemek için Mesa’yla birlikte çalışıyor ve yaşadıkları durumu daha iyi anlamak için Alkhawaldeh’le ve Abdallah’la iletişime geçtik.”