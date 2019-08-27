Rusya’da kadın nüfusu erkeklerden fazla çıktı

RUSYA Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından açıklanan veriler, ülkede bu yıl bin erkeğe düşen kadın sayısının bin 154 olduğu, 2036’daysa bin erkeğe bin 128 kadın düşeceğini ortaya koydu.

Rosstat’tın 2036’ya kadar geçecek zaman dilimini kapsayan tahminine göre Rusya’daki ‘erkek-kadın’ oranında kadına düşen ağırlık, uzun vadede korunmaya devam edecek. Tek istisnayı, erkeklerin geleneksel olarak kadınlara göre daha fazla olduğu, Rusya’nın kuzeydoğusundaki Çukotka bölgesi oluşturuyor.

Rosstat’ın verilerinden Rusya’da bu yıl bin erkeğe düşen kadın sayısı bin 154 olduğu görülüyor, kurumun tahminine göre 2036 yılındaysa bin erkeğe bin 128 kadın düşecek. Ülkenin bu genel görünümüne istisna olarak gösterilen Çukotka Yarımadası’ndaysa aksine bir durum söz konusu. Bu bölgede bin erkeğe 956 kadın düşüyor ve bu sayı 2036’ya kadar 813’e gerileyecek.

Rosstat uzmanları ayrıca 2031’den itibaren Kamçatka bölgesinde de erkeklerin kadınlara oranla az da olsa çoğalacağını öngördü.

Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi İstatistik Kürsüsü’nden Doç. Aleksandr Timofeyev, Sputnik’e demecinde erkek ve kız çocuklarının neredeyse eşit oranda doğduklarını aktardı.

Timofeyev, “0-4 yaş arasında bin erkek çocuğa 947 kız çocuk düşüyor, 20-25 yaş arasındaysa durum değişiyor, o zaman bin erkeğe1023 kadın düşüyor ve bu fark ileriye dönük olarak artmaya devam ediyor. Bu mesele, erkeklerdeki ölüm riskinin daha yüksek olmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Rus uzman, 60 yaş grubunda bir erkeğe 2 kadın düştüğünü, böylelikle toplumun zorunlu bir demografik deformasyona uğradığını ifade etti.