Yapay zeka yorumları okuyup gıdalardaki bakterileri tespit edebilecek

Eğitimli algoritma Amazon’daki yorumları takip ederek her yıl 400 bin kişiyi öldüren sağlıksız gıdaları avlayacak.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi zararlı bakteri, plastik, metal içermesi veya bozuk olması gibi çeşitli nedenlerle her yıl yüzlerce gıda ürününün toplatılmasına karar veriyor.

Ancak kimi durumlarda sorun tespit edilmeden, aylar boyunca gıdanın satışı devam edebiliyor ve binlerce kişinin olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Özellikle zararlı bakteriler içeren gıdaların salgın hastalıklara yol açmasından endişe duyuluyor.

Konu üzerine çalışan araştırmacılar, gıda satışı ve sonrasını takip edebilecek, erken tespit ve hızlı bir toplatma süreci sağlayabilecek bir yöntem geliştirdiler. Sistem, insanların yiyecek ve baharatları giderek artan şekilde internet üzerinde sipariş etmeleri gerçeğine dayanılarak geliştirildi.

TOPLATILAN GIDALAR İLE YORUMLAR İLİŞKİLENDİRİLDİ

Bilim insanları, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin 2012 – 2014 yılları arasında toplatılmasına karar verdiği gıdalar ile bu gıdalara ilişkin online perakende satış sitesi Amazon’daki tüketici yorumlarını bağlantılı hale getirdiler.

İkinci aşamada yapa zekaya, toplatılan gıdalarla ilgili yorumlar ile sorun tespit edilmeyen gıdalara ilişkin tüketici yorumları arasındaki farklar ve bunları birbirinden ayırt etmesi öğretildi. Eğitilen algoritmalar, geri çağrılan gıdaları dörtte üç oranında doğru tahmin etmeyi başardı.

HER YIL 600 MİLYON KİŞİYİ HASTA EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, bozuk gıdalar nedeniyle küresel çapta her yıl 600 milyon kişinin hastalandığını ve 400 bin kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Bu gıdaların hızlı şekilde tespit edilebilmesinin yalnızca ABD’de değil dünya çapında hayati olduğunun altı çiziliyor.