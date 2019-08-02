Suudi kadınlar erkeklerden izin almadan seyahat edebilecek

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetiminde açıklanan yeni açılımlar kadın erkek eşitliği artırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan kraliyet kararnamesi ile 21 yaşına basan Suudi kadınlar artık tek başına artık pasaport başvurusu yapabilecek. Kadın hakları savunucuları tarafından eleştirilen önceki uygulamada kadınlar ancak erkek refakatinde pasaport alabiliyordu.

Tek başına seyahat etme hakkının yanı sıra, yeni düzenlemeyle kadınlara çocukları için kimlik çıkartma, evlilik ve boşanma başvurusu hakkı da tanındı.

İş hayatında kadın erkek eşitliği

Kararname ayrıca, kadınların iş hayatına katılımıyla ilgili de açılımlar içeriyor. Böylelikle ülkede vatandaşların, cinsiyet, fiziksel engel veya yaş ayrımı yapılmadan çalışma hayatında yanı haklarını sahip olduğu belirtiliyor.

Kaçıkçı cinayetinin gölgesi veliaht prensin üzerinde

Kadınlara yönelik yasakların kaldırılması Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ‘ılımlı İslam’a döneceklerini duyurmasıyla başladı.

Bu adımlardan biri de kadınlara direksiyona geçme hakkı tanıyan karar olmuştu.

Ancak Ekim 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi bin Selman’ın liberal politikasına gölge düşürdü.

Birleşmiş Milletler tarafından cinayetle ilgili hazırlanan raporda cinayetten Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğu belirtilmişti.