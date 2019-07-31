Trump: Dünyadaki en az ırkçı kişiyim

Göçmen kadın vekiller, siyah vekiller, onlarım temsil ettiği siyah nüfuslu kentlerle ilgili kullandığı ifadelerin ardından hakkındaki ırkçılık suçlamaları ayyuka çıkan ABD Başkanı Donald Trump, dünyadaki en az ırkçı kişi olduğunu savundu.

Beyaz Saray’dan çıkarken ayaküstü gazetecilerle konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Dünyanın herhangi bir yerindeki en az ırkçı kişi benim” dedi.

Afro Amerikalı vekil Elijah Cummings’i tümden başarısızlıkla suçlayıp onun temsil ettiği, siyah nüfuslu Baltimore şehrinden ‘sıçanların istilasına uğramış keşmekeş’ diye söz ederek ırkçılık suçlamalarının odağına oturmuş olan Trump, bu kez kendisine tepki gösteren din adamı ve sivil haklar savunucusu Al Sharpton’ı hedef aldı.

SİVİL HAKLAR İKONUNA ‘BAŞ BELASI’ DEDİ

Baltimore’a giderken fotoğrafını paylaşan Al Sharpton’ı ‘sahtekar, baş belası, her yol mübahçı, beyazlardan ve polislerden nefret eder” diye nitelemiş olan ABD Başkanı, bu kez de “Asıl Al Sharpton ırkçıdır” dedi.Öncesinde Demokrat Partililerin ırkçılık suçlamalarıyla karşılaşınca asıl Cummings’in ‘ırkçı’ olduğunu iddia etmiş bulunan Trump, Demokrat Parti’nin ilerlemeci kanadından göçmen kökenli dört kadın vekil Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib’e de ‘geldikleri yere geri dönmelerini’ söylemişti.

Bu sözler, ABD çapında siyasilerden sokaktaki yurttaşa dek “Geldiğiniz yere geri dönün, bilet parasını veririm” söylemine dayanan bir nefret kampanyasını tetikledi.