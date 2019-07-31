Ürdün Prensesi Haya mahkemeden koruma talep etti Dubai Şeyhi el Maktum ile eşi Ürdün Prensesi Haya arasındaki ayrılık süreci bir film senaryosunu aratmayacak bir şekilde devam ediyor... Dubai'den kaçarak İngiltere'ye sığınan Prenses Haya'nın İngiliz mahkemesine başvurarak, "Zorla evlilik koruma kararı" ve "Tacize karşı koruma kararı" talep ettiği ortaya çıktı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum ve eşi Ürdün Prensesi Haya arasındaki ayrılık, dünya kamuoyunun gündeminde. Geçtiğimiz aylarda Dubai’den kaçarak İngiltere’ye yerleştiği ortaya çıkan Prenses Haya’nın bugün İngiliz makamlardan yardım istediği ortaya çıktı.

Ürdün’ün eski Kralı Hüseyin’in kızı ve Ürdün Kralı Abdullah’ın da üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya’nın çocuklarının velayetini de talep ettiği duyuruldu. Reuters’ın servis ettiği son dakika haberinde Prenses Haya’nın “zorla evlilikten koruma kararı” ve “tacize karşı koruma kararı” talebinde bulunduğu belirtildi. İngiliz yasalarına göre “zorla evlilikten koruma kararı” zorla evlendirilmenin önüne geçiyor ya da zorla evlendirilen bir çiftin ayrılmasına yönlendiriyor.

Prenses Haya’nın bu talebi kime karşı aldığına dair bir açıklama yapılmazken Birleşik Arap Emirlikleri’nden konuyla ilgili bir yorum yapılmadı. 15 yıldır evli olan çiftin iki çocukları bulunuyor.