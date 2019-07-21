Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı

8 hours önce
0 921 Bir dakikadan az
uçağa tırmanmaya çalışan kişi

Nijerya’da Lagos Murtala Muhammed Havalimanı’nda kalkış için piste çıkmayı bekleyen bir uçağın kanadına tırmanarak içeri girmeye çalışan bir kişi, yolcular arasında paniğe neden oldu.

Adı açıklanmayan kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya Haber Ajansı NAN’a göre olay Cuma günü meydana geldi. Kalkış için onay alan Azman Havayolları’nın Boeing 737 tipi uçağı pistin açılmasını beklerken yolcular bir kişinin motorun üzerinden kanada çıktığını gördü.

Video kayıtlarında, uçağın içinde panik başladığı ve yolcuların kaptandan kapıları açmasını istediği görülüyor.

Ajansa göre kaptanın kuleyi uyarmasından sonra gözaltına alınan kişi, amacının Gana’ya gitmek olduğunu söyledi.

Nijerya Havalimanları İdaresi sözcüsü Henrietta Yakubu, daha sonra “dikkatlice” aranan uçağın Nijer Deltası’ndaki Port Harcourt kentine uçtuğunu söyledi.

İngiliz gazetelerine göre, aynı havalimanında 2017’de apronda bekleyen bir uçağın kargo kapısını açan bazı kişiler, bavulları çalmıştı.

Uçaktan bahçeye ceset düşmüştü

Bu ayın başında Nairobi-Londra seferini yapan Kenya Havayolları uçağının iniş takımlarına saklanan bir kişinin donmuş cesedi, iniş sırasında Londra’daki bir evin bahçesine düşmüştü.

Cesedin bahçesinde güneşlenen bir kişinin iki metre yakınına düştüğü açıklanmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
51

Nijerya’da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

3 days önce
90

Almanya’da camiye saldırı: Son 10 günde 7. saldırı

3 days önce
832

Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya 85 bin sterlin ceza ve ömür boyu uçuş yasağı

5 days önce
763

Genç kız reddettiği kişi tarafından darp edildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin