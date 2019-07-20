Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum" dedi.

Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı. “Öfkeli bir retorikten uzak durarak” uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum.” şeklinde konuştu.

Erdoğan’a çagırı yaptı.

“Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin güven oyu alması bekleniyor.

Ülkede 7 Temmuz’da düzenlenen erken genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelirken, Miçotakis başbakanlık koltuğuna oturmuştu.