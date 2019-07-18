‘Her şeyin sahibi Tanrı’ diyerek vergi ödemeyen Hristiyan kardeşlere 1,4 milyon dolar ceza

2 hours önce
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Rembertus Cornelis Beerepoot (solda) ve Fanny Alida Beerepoot (en sağda) Tazmanya'daki mahkemenin dışında
Rembertus Cornelis Beerepoot (solda) ve Fanny Alida Beerepoot (en sağda) Tazmanya’daki mahkemeden çıkarken

Avustralya’da ‘Her şeyin sahibi Tanrı, devlet değil” diyerek 7 yıl boyunca vergi ödemeyi reddeden iki Hristiyan kardeş, 2 milyon Avustralya doları  cezaya çarptırıldı.

Rembertus Cornelis Beerepoot ve Fanny Alida Beerepoot adlı kardeşler, Tazmanya Yüksek Mahkemesi’nde yargıç önüne çıktı.

Beerepoot kardeşler, mahkemede savunmalarını kendileri yaptı.

Avustralya devlet televizyonu ABC’ye göre Fanny Alida Beerepoot, duruşmada “Tüm bu topraklar Tanrı’ya ait. Hiçbir şeyin sahibi biz değiliz” dedi.

Rembertus Cornelis Beerepoot ise “Vergi ödemeye zorlanmaları insanların Tanrı’ya sadakatini zayıflatıyor. Bu da Tanrı’nın laneti olarak; kuraklık ve çorak topraklar olarak geri dönüyor. Tanrı yerine Avustralya Devleti ve İngiliz Uluslar Topluluğu’na sadakat göstermek, Tanrı’ya karşı gelmektir bu da İncil’e aykırıdır” diye konuştu.

İncil’de ‘Vergi ödemeyeceksin’ diye bir hüküm yok

Yargıç Stephen Holt kardeşlere İncil’de “Vergi ödemeyeceksin” diye hüküm bulunup bulunmadığını sordu ve şöyle devam etti:

“Google’da yaptığım aramada İsa ‘Sezar’ın hakkı Sezar’a, Tanrı’nın hakkı Tanrı’ya’ diyerek müritlerinden Sezar’a vergi ödemelerini istiyor.”

Yargıç Holt, Beerepoot kardeşlerin 2 milyon Avustralya doları cezaya çarptırılmaşlarına hükmetti.

2011’den beri vergi ödemeyen kardeşlerin çiftliklerine 2017’de el konulmuştu.

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