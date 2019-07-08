Rusya, uzaya gidecek ilk Arap astronotlar için helal gıda üretecek

Kozmonotlar için gıda üretimi yapan Rusya Uzay Gıda Laboratuvarı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) son baharda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidecek ilk astronotlar için geleneksel Arap yemekleri hazırlayacak.

Sputnik’e ulaşan bir belgeye göre, Uzay Gıda Laboratuvarı BAE’li astronotlara konserve helal gıda üretecek.

UUİ’ye ilk kez gidecek astronotlar için hazırlanacak yemekler arasında bir tür şehriye olan balaleet, bir balık yemeği olan saluna ve madrouba olacak.

Yemeklerin ağustos ortasında hazır olması bekleniyor.

Rusya ve BAE 2018 yazında BAE’li astronotların ilk kez UUİ’ye gitmesi için anlaşma imzalamıştı.

Hazza Mansouri ve Sultan Niyadi isimli adaylar geçen sonbahar Moskova bölgesinde eğitimlere başlamıştı.

Mansouri’nin eylül sonunda Soyuz MS-15 uzay aracı ile UUİ’ye gitmesi ve 8 Ekim’de Dünya’ya dönmesi planlanıyor.