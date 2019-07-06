İran’dan İngiltere’ye tehdit: Misilleme yaparız

2 saat önce
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İngiltere İran’ın petrol gemisine el koyduİran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran’a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a konuşan Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İran’a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı’nda alıkonulması nedeniyle İngiltere’ye tepki gösterdi.

ABD’nin hava sahası ihlali yapan insansız hava aracının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülmesini hatırlatan Musevi, “Zorbalık karşısında sessiz kalmayacağız. Kesinlikle bu konuda da uygun bir tepki vereceğiz. Açıkça ilan ediyorum ki İngiltere İran’ın misillemesinden korkmalıdır” diye konuştu

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, perşembe günü yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye’ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

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İran petrol tankerine el koyan İngiltere güvenlik güçleri

İran durumdan rahatsız

“Grace 1” adlı geminin, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, “Grace 1’in Suriye’de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye’ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait” ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’ı bakanlığa çağırarak bu gelişmeyle ilgili rahatsızlığını bildirmişti.

Avrupa Birliği (AB), Suriye’ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020’ye kadar uzatmıştı.

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