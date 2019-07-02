Derin göğüs dekoltesi nedeniyle uçaktan atıldı

İspanya Malaga’da derin göğüs dekoltesiyle uçağa binen 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Harriet Osborne, uçakta küçük çocukların olması gerekçe gözterilerek kadın hostes tarafından zorla uçaktan indirildi.

Harriet olay hakkında şunları söyledi: “Mürettebat korkunçtu ve beni ucuz hissettirdi. Hostes tüm uçağın önünde beni uçağa alamayacağını söyledi. ‘Benim görevli olduğum uçağa böyle binemezsiniz, üstünüze bir şey giymelisiniz’ dedi. Sadece ağladım. İspanyol polisinin bizi sorgulamak için durduğu terminale geri dönmek zorunda kaldık. Onlara neden atıldığımızı söylediğimizde şaşırdılar.”