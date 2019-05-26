Uçağı 40 dakika bekleten bakan tepkiler üzerine istifa etti

Meksika Çevre Bakanı Josefa Gonzalez-Blanco, bir yolcu uçağını kendisi için 40 dakika beklettiğinin ortaya çıkması sonrasında istifa etti. Gonzalez-Blanco, istifa mektubunda, “Kimsenin ayrıcalığı olmamalı” dedi.

Gonzalez-Blanco’nun, ülkenin ulusal havayolu şirketi Aeromexico’dan uçağı bekletmesini istemesi geçen hafta tepki çekmişti. Yolcular bakanı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutarken, bekletme emrini solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador‘un verdiği de iddia edilmişti.

“Eşitlik ve adalet değerlerine uymalıyız”

Gonzalez-Blanco ise istifa açıklamasında bu iddiayı yalanlayarak, “Uçağın kalkışının ertelenmesi için bir başkanlık emri yoktu. Yaşananların tek sorumlusu benim, başkanlık makamı bu olaya hiç müdahil olmadı” dedi. Kadın bakan, “Bunun hiçbir savunması olamaz. Meksika’nın gerçek dönüşümü eşitlik ve adalet değerlerine tamamen uyulmasını gerektiriyor. Hiç kimsenin ayrıcalıkları olmamalı ve bir kişinin çıkarı, işini yapabilmesi için amacıyla bile olsa, çoğunluğun refahının üzerinde tutulmamalı” ifadelerini kullandı.

Meksika’da yolsuzluk karşıtı bir seçim kampanyası ve kendisi dahil tüm yetkililerin yolcu uçakları ile seyahat edeceği vaadiyle iktidara gelen solcu devlet başkanı Obrador, eski yetkililerin yolsuzlukla elde edilmiş lüks araçlarının yanı sıra başkanlık uçağını satışa çıkarmıştı.

Öte yandan, Gonzalez-Blanco geçtiğimiz hafta içinde istifa eden ikinci üst düzey yetkili oldu. Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı German Martinez Cazares de sağlık sistemindeki kesintileri gerekçe göstererek istifa etmişti.