Theresa May: Yolun sonu

İngiltere Başbakanı Theresa May’in siyasi kaderi konusunda bir çok kez spekülasyon yapıldı. “Gitti, gidiyor” dendi. Ama May yerinde kaldı. İnatla sandalyesini korumaya çalıştı ama sonuçta deniz bitti. Cuma sabahı The Economist “Theresa May reaches the end of the road” başlığını kullanmıştı. Aynı gün Başbakan May ağlayarak istifasını açıkladı. 2016’da başlayan yolculuk 2019’da sona erdi. 7 Haziran’da görevi bırakacak. Brexit konusu David Cameron’dan sonra ikinci başbakanı yemiş oldu. May gidiyor ama Brexit kaosu yerinde duruyor. Yeni başbakan kim olacaksa May’in karşılaştığı sorunlarla boğuşmak durumunda kalacak. Brexit İngiltere’ye büyük zarar verdi ve vermeye devam edecek. Bazı insanlar kasıtlı olarak kendi vücutlarına zarar verirler. İngiltere de ülke olarak kendi kendine zarar veriyor. İlginç bir durum.

“Dertsiz başa dert açmak” diye bir söz vardır. David Cameron tam da bunu yapmış ve sonuçta başbakanlığı kaybetmişti. O gün bu gündür İngiltere zor sorunlarla boğuşuyor. Önünü göremiyor. Theresa May Cameron’dan boşalan koltuğa oturduğu zaman Brexit’i gerçekleştirme sözü vermişti. “Brexit means Brexit” demişti. Üç yıl boyunca bu amaç için uğraştı. AB ile bir anlaşmaya vardı ama bu anlaşmayı kendi parlamentosundan geçiremedi. Parlamentoda ağır yenilgiler aldı. En son İşçi Partisi ile uzlaşı aradı ama bu da gerçekleşmedi. Anlaşmasını bir kez daha parlamntoya götürme niyetindeydi ama Muhafazakar Parti içindeki dinamikler onu istifaya zorladı. Sonuçta Brexit konusunda başarılı olamadı ve istifa etmek zorunda kaldı. Geride kötü bir miras bırakarak sahneden iniyor.

Şimdi Muhafazakar Parti içinde liderlik yarışı yaşanacak. Temmuz’a kadar sürmesi beklenen bu zor yarışta Boris Johnson favori olarak görülüyor ama siyasette hiç bir şey kesin değildir. 100 bin civarında Muhafazakar Parti üyesi sonucu belirleyecek. Bu üyelerin çoğunluğu AB karşıtı. Bir ankete göre parti üyelerinin yüzde 75’i AB’den anlaşmasız ayrılmayı destekliyor. Lider adayları seçilebilmek için bu tabana gerçekçi olmayan vaadlerde bulunacaklar ve bu vaadler Brexit sorununu çözümlemelerini zorlaştıracak. Başbakan May istifa konuşmasında partisine “ideolojik yoldan” gitmeme ve Brexit konusunda uzlaşı arama çağrısı yaptı. Halbuki Muhafazakar Parti tabanı ve bir kısım milletvekili tam da “ideolojik yolda.”

İngiltere’nin önünde üç seçenek var: Anlaşmalı ayrılma, anlaşmasız ayrılma ve Brexit’ten vazgeçme. Boris Johnson başbakan olursa anlaşmasız ayrılma seçeneği ön plana çıkacak. Johnson, parlamentonun çoğunluğu tarafından reddedilen anlaşmasız ayrılmayı sorun olarak görmüyor. Şimdiden başbakanmış gibi açıklamalar yapmaya başladı ve İsviçre’de yaptığı konuşmada “31 Ekim’de AB’den ayrılacağız” dedi. Avrupa Birliği’nin Boris Johnson gibi birisine taviz vermesini beklemek naif olur. Güçler dengesi AB’den yanadır ve bu gerçek değişmeyecek. May bunu anlamamıştı. Boris Johnson (seçilirse) yaşayarak anlayacak. Geriye anlaşmasız Brexit ve getireceği felaketler kalır. Belki Boris Johnson’un başbakanlığını sona getiren bu sorunlar olur. Şöyle veya böyle Brexit meselesinin İngiltere başbakanlarının yakasını bırakmayacağı ortada. Brexit konusunda toplumda yaşanan derin bölünmüşlük de kolay kolay giderilmeyecek. “Bir deli kuyuya taş attı, kırk akıllı çıkaramadı” derler. David Cameron’un kuyuya attığı taşı çıkarmak kolay olmayacak.

Theresa May’in istifası Brexit çıkmazını, İngiltere siyasetindeki krizi ortadan kaldırmıyor. İniş devam edecek. Ülke bölünmüş durumda. Siyasi partiler bölünmüş durumda. Parlamento bölünmüş durumda. Özellikle Muhafazakar Parti’nin durumu trajik. “Avrupa düşmanları” partiyi yönlendiriyor. İdeoloji gözlerini kör etmiş. Gerçekleri görmüyorlar. Boris Johnson’u parti başkanı seçerlerse kendi tabutlarına bir çivi daha çakmış olacaklar. Johnson’un İngiltere’ye verebileceği bir şey yoktur. Ama denemek istiyorlarsa buyursun denesinler. Sonuçlarına da katlansınlar.

İngiltere Brexit kararı ile sürekli bir kriz içine girdi. Brexit taraftarları referandum sonrasında yaşananlardam, May’in deneyimlerinden sonuç çıkaramıyorlar. “AB dışında, ışıklı, güzel bir gelecek” rüyası ile yaşıyorlar. Gün gele uyanacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Theresa May dönemi geride kalırken gelecek belirsiz. May Brexit’i gerçekleştiremediği için üzüntüsünü ifade etti. Bakalım yeni başbakanın üzüntüleri ne olacak?