Avustralya’da erkek müşterilerinden ‘vergi’ alan kafe kapanıyor

Kafe sahipleri, kadınların erkeklerden ortalama yüzde 18 oranında daha az maaş almasına dikkati çekmeye çalışıyordu.Avustralya’da kadınların erkeklerden ortalama yüzde 18 oranında daha az maaş almasına dikkati çekmek için erkek müşterilerden ‘vergi’ alan kafe kapanıyor. Handsome Her isimli kafenin son gün geliri de Nepalli kadınlar için çalışan bir kuruma bağışlanacak. Ağustos 2017’de Melbourne’da açılan kafe, erkek müşterilerinden yüzde 18 oranında daha fazla hesap alıyordu. Bu şekilde elde edilen gelir, kadın hakları üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanıyordu.

“Erkeklerin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi”

Sputnik’de yer alan habere göre kafenin bu kuralları hem övgü aldı, hem de bazıları tarafından ‘tersine cinsiyetçilik’ iddiasıyla eleştirildi. Handsome Her bu şekilde ünlenirken, sahiplerinden Alexandra O’Brien ‘erkek vergisi’ni başta ayda bir hafta boyunca almayı planladıklarını fakat çok sayıda erkek müşterinin ek ödeme yapmak istemesi sonucu kalıcı hale getirdiklerini söyledi.

Başta tepki de çektiklerini belirten O’Brien, “Erkek vergisi internette patladı. Biz bunun fazla radikal olduğunu düşünmüyorduk ama dünyanın verdiği tepki, erkekliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi; ataerkillikle yüzleşip onu yıkma ihtiyacını somutlaştırdı” dedi.

Kafenin sahipleri, sivil toplum için başka işler yapmak istedikleri için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. 28 Nisan’da kapanacak olan kafe son gününde, stoklarını tüketene kadar servis yapacak. Müşterilerden gönüllerinden ne koparsa o kadar hesap bırakmaları istenecek ve elde edilen gelir, Nepalli kadınları şiddetten, zorla seks işçisi olarak çalıştırılmaktan koruyan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.