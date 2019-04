Vergi ve muhasebe işlemleriyle ilgili endişelerinizi Alton & Co ile giderin Alton & Co Şirketi Sahibi Altan Kemal, İngiltere’de değişen vergi sistemi ve muhasebe alanında bilmeniz gerekenleri açıkladı.

Londra’da uzun yıllardır hizmet veren muhasebe şirketi Alton & Co Chartered Accountansts, bu yıl İngiltere vergi sisteminde yaşanan değişiklikler ve muhasebe alanında gerekli her düzenleme hakkında toplumu bilgilendirdi. Londra Gazete’ye vergi sistemi ve muhasebecilik alanında yaşanan son değişiklikler hakkında bilgi veren Alton & Co Şirket Sahibi Altan Kemal, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. İngiltere’de vergi sistemi ve muhasebecilik alanında yaşanan son gelişmeleri yakından takip eden Alton & Co Şirket Sahibi Altan Kemal, “Vergi ve muhasebecilik alanında gündemi yakından takip ediyoruz. Alton & Co Şirketi’nin deneyimli ve bilgili kadrosundan yararlanmak için bize ulaşmanız yeterli” şeklinde konuştu.

İngiltere’de uygulanmaya başlanan Dijital vergilendirme (Making Tax Digital) hakkında önemli bilgiler veren Altan Kemal, Dijital vergilendirme (Making Tax Digital) programının başlatılmasının nedenlerinden birinin ‘ticari hesapları daha şeffaf hale getirmek’ olduğunu belirtti. Dijital vergilendirme (Making Tax Digital) programıyla ‘İşletmeler her bir işlemin ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak HMRC’ye göndermeleri gerekmese de, bunları kaydetmek zorundalar ve bu durumlarda daha ayrıntılı kayıtları teslim etmeleri istenebilir’ diye konuşan Altan Kemal, söz konusu işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda şüphe uyandırabilecekleri riskini aldıklarını ifade etti.

Dijital vergilendirme (Making Tax Digital) hakkında ve diğer tüm işlemler hakkında merak edilenlerin muhasebe şirketlerinden yardım ve destek alınarak yapılması gerektiğine dikkat çeken Alton & Co’ya 020 7582 3000 numaralı telefondan, 239 – 241 Kennington Lane, London SE11 5QU adresinden veya alton.co.uk internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Alton & Co Şirketi Sahibi Altan Kemal, vergi sistemi ve muhasebe alanında bilmeniz gerekenleri şöyle açıkladı:

VERGİ SORUŞTURMASININ RİSKLERİ

HMRS sizin de kapınızı çalacak mı?

İnsanların risk değerlendirilmesinde kötü olduğu bir gerçektir. Nadiren gerçekleşen şeylerden (uçak düşmesi, elektrik santrali çöküyor) korkuyor ve tedbirler alıyoruz fakat yıkanmamış bir marul gibi bize zarar verme olasılığı daha yüksek olan riskler karşısında daha az tedbirli davranıyoruz. HMRC’nin şirketinizin vergi işlerini araştırmak için tahakkuk etme olasılığı, nicel olarak belirlenmesi zor bir risk gibi görünüyor.

Hükümet 2017 yılında “Küçük ve orta ölçekli işletmelerde vergi kaçırmayı anlama” adlı bir rapor yayınlamıştı. Raporu hazırlayanlar, olabildiğince az vergi ödemek için kasıtlı vergi kaçakçılığı yapan 45 kişiyle görüşmüştü. Raporda vergi kaçakçılarının neden böyle bir riski göze aldıkları ortaya konmuştu.

Raporda ayrıca, kişilerin soruşturma, kovuşturma ve yakalanma şanslarının düşük olduğunu düşünmeleri ve kaçakçıları önlemek için algılanan tehdit seviyesinin yükseltilmesini tavsiye etmesi durumunda HMRC için bir sorun olduğu sonucuna varılıyor.

SORUŞTURMA İHTİMALİ

Bir işletmenin soruşturulma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu konusunda somut bir veri yoktur. Oldukça anlaşılır nedenlerden dolayı, kişilerin bir soruşturmanın ne kadar muhtemel olduğunu veya tetikleyicilerin neler olabileceğini tam olarak bilmeleri istemiyor.

Gerçek şu ki, çoğu yasa uygulamasında olduğu gibi, çalışmaları gerçek kovuşturmalarda olduğu gibi yakalanma korkusuna dayanmaktadır. Bununla birlikte, HMRC’nin paylaşmaya istekli olduğu bazı istatistikler de var tabii ki, bu veriler HMRS’nin faaliyetlerine dair vergi mükelleflerine fikir veriyor:

– 2010’dan bu yana, soruşturma ve kovuşturma yoluyla 185 milyar pound ek vergi sağladı.

– Yargıladığı ceza davalarının % 90’ından fazlasında başarılı sonuçlar aldı

– 2010’dan bu yana, HMRC soruşturmaları 5 binden fazla vergi mükellefinin cezai olarak mahkum edilmesine neden olmuştur. Elbette vergi kaçıran insanların yüzde kaçının bu işlerde temsil edildiğini bilmenin bir yolu yok, ancak hiçbir şekilde risksiz bir şeyin mümkün olmadığı açıktır.

IR35 SORUŞTURMALARI

Son yıllarda, IR35 mevzuatına uygunluk HMRC için özel bir odak noktası haline geldi. Bu konuda bazı somut veriler var. 2009 – 2010’da, HMRC’nin bu bağlamda soruşturma yaptığı ve 155 bin pound gelir sağladığı sadece 12 “yaptırım eylemi” vardı fakat bu zamanla oldukça arttı. Aşağıdaki tabloda son yıllarda HMRC tarafından yapılan vergi soruşturmaları ve elde edilen gelir miktarlarını yer alıyor.

BİR SORUŞTURMANIN MALİYETİ

Vergi ödeyememe konusundaki cezalardan oldukça uzak ve bir soruşturma vergi beyannamelerinizin eksiksiz ve doğru olduğunu söylese bile, işlem pahalı, zaman alıcı ve stresli olabilir.Soruşturma süresi ve denetçilerden gelen bireysel soruların sayısı sizin veya muhasebecinizin kontrolü dışındadır.Bir yıldan fazla bir süre boyunca sürmesi ve binlerce pounda mal olması muhtemeldir.Beklenmeyen ve uzun süreli soruşturmaların maliyetlerini karşılamak ve darbeleri yumuşatmak için vergi soruşturma sigortası gibi hizmetler mevcuttur.

SORUŞTURMAYI NELER TETİKLER?

HMRC, bir soruşturmayı tetikleyecek davranışın ne veya neler olduğunu içeren bir listesi yayınlamıyor, çünkü neyin peşinde olduklarını vergi kaçırmak isteyen kişilerden gizliyorlar. Yine de bazı kırmızıçizgilerinin olduğu kabul edilmektedir. Mesela yıldan yıla ciro veya üretimdeki yüksek farklılıklar buna bir örnektir. Veyahut tutarlı bir şekilde çok az vergi ödemek veya hiç ödemek de bir başka örnektir. İşiniz önemli ve uygunsa ancak bir muhasebeciyle çalışmak yerine hala kendi hesaplarınızı yönetiyorsanız, bu da şüphelere yol açabilir.

SÜPER BİLGİSAYARLAR VE MUHBİRLER

HMRC günümüzde potansiyel kaçakçılık vakalarını tespit etme konusunda her zamankinden daha iyi bir donanıma sahip. Mükellefler hakkında çok miktarda bilgiyi almak ve çapraz referans vermek için 2010 yılından bu yana, Connect adında güçlü bir veri analiz sistemi kullanılıyor. Öyle ki herhangi bir anormal davranışı belirlemek için Sürücü ve Araç Ruhsatlandırma Ajansı (DVLA) gibi diğer devlet kurumlarından ve çevrimiçi açık artırma ve araç alım satım internet sitelerinden gelen veriler dahi kullanılıyor.

Tüm bu verileri bir araya getirmek, örneğin, genel olarak uygun bir sektördeki bir işletmeden en az düzeyde bir kazanç olduğunu bildiren birisini vurguluyor. Öte yandan, birçok araştırma açıkça daha az teknolojik bir şeyin sonucudur: hoşnutsuz komşular, arkadaşlar, akrabalar veya çalışanların ihbarları.

HMRC’nin vergi sahtekarlığı yardım hattı 2017 – 2018 tarihlerinde 40 bin çağrı aldı ve bilgi verenlere ödül olarak 340 bin pounddan fazla para ödendi.

DİJİTAL VERGİLENDİRME

Dijital vergilendirme (Making Tax Digital) programının başlatılmasının nedenlerinden biri ticari hesapları daha şeffaf hale getirmektir. Bu sistemler, işletmelerin hesaplarını kağıt yerine yazılım kullanarak tutmalarını zorunlu hale getiriyor. KDV’yi de kapsayan Dijital Vergilendirmenin ilk aşaması, 1 Nisan 2019’dan itibaren başladı ve KDV kayıtlı olan yıllık 85 bin pound cirolu işletmeleri kapsıyor. İşletmeler her bir işlemin ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak HMRC’ye göndermeleri gerekmese de, bunları kaydetmek zorundalar ve bu durumlarda daha ayrıntılı kayıtları teslim etmeleri istenebilir.Ayrıca işletmelerin gönüllü olarak daha fazla ayrıntı göndermeleri için bir seçenekleri var. Peki ya söz konusu işletmeler bu yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde şüphe uyandıracak mı?Bu kesinlikle bir risktir.

Geçmişteki vergi işlerinizi yapma biçiminizden endişe ediyorsanız ve yönetim kurulunun çok üstünde olmadıysanız ve vicdanınızı temizlemek istiyorsanız, yapılacak ilk iş bir uzmana danışmak olmalı.HMRC, gelir beyan etmemiş veya vergi ödemeyi başaramamış olanlara, ilk fırsatta kendilerine tam açıklama yapmalarını tavsiye etmektedir.Ancak, açıklamanızın boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak, muhasebeciniz olarak bize danışmanız, üzerinizdeki stresi önemli ölçüde azaltabilir.Bu konuda çalışmanıza ve rakamları belirlemenize yardımcı olacağız ve Alton&Co olarak HMRC ile zor olabilecek konuşmalarınız konusunda size danışmanlık yapabiliriz.

VASİYETNAME ONAY ÜCRETLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Tartışma yaratan vasiyetname onay işlem ücretleri Nisan ayından itibaren artacak. İngiltere ve Galler’deki bazı gayrimenkuller için Nisan 2019 tarihinden itibaren yapılacak vasiyetname onay işlemleri için 6 bin pounda kadar işlem ücreti talep edilebilecek. Söz konusu işlem için talep edilen eski fiyat yeni fiyatın yaklaşık %4’ü kadar.

Gerçekleşecek fiyat artışı İskoçya için ise geçerli olmayacak. Genel olarak vasiyetname onay işlemi denilen bu süreç, ölen kişinin varlıklarını toplamak, mülkiyete değer vermek, herhangi bir vergi veya ödenmemiş faturanın ödenmesi gibi hizmetleri içeriyor. Mevcutta söz konusu hizmetler için şahsi başvurularda 215 pound olan işlem ücreti, bir avukat aracılığı ile yapıldığında 155 pound olarak talep ediliyor; öte yandan mülkün değeri 5 bin pounddan daha az ise bu işlemler ücretsiz olarak yapılıyordu.

NELER DEĞİŞİYOR?

Mevcut en düşük oran yerine, önerilen sistem, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, mülkün değerine göre artan bir ölçekte ücretlendirilecek.

Bu, daha büyük mülklerin ücretlerinde büyük bir artışa benziyor, ancak maliyetler, 2017’de ortaya konan benzer tekliflerden oldukça düşük, bu da ücretleri 20 bin pounda kadar yükseltecek. Daha önceki teklifler Haziran 2017’deki genel seçimlerden önce Meclis’ten geçmemiş ve sonuç olarak geri çekilmişti.Tekliflerin şimdiki hali, daha düşük ücretlerle 2018’de ilan edildi.Lortlar Kamarası tarafından onaylandı ve Nisan 2019’da potansiyel olarak yasalaşmadan önce Avam Kamarasının onayına sunulacak.

GİZLİ VERGİ VEYA

GEREKLİ BİR REFORM?

Hükümet, yeni ücretlendirme sisteminin mevcut sistemden daha adil olduğunu ve daha fazla para ödeyebileceklerin daha fazla ödeme yapması gerektiğini savunduğunu belirtti. İşlem ücreti ödenmemesi gereken eşiğin 5 bin pounddan 50 bin pounda yükseltilmesi nedeniyle, yılda 25 binden fazla mülk sahibinin herhangi bir ücret ödemesi gerekmeyecek.

Hükümet, bu değişiklikten elde edilecek gelirlerin yargı sistemine aktarılacağını bunun da “verimli ve etkin bir hizmet sunacağını” savunuyor. Söz konusu ücret değişikliği Kasım 2018’de Lortlar Kamarasındaki bir komite tarafından gündeme getirildiğinde, “hizmetin fiili maliyetinin çok üstünde bir ücret talep etmek kesinlikle gizli bir vergiye ve dolayısıyla ücret alma gücünün kötüye kullanımına dayanıyor” denilmişti.

VASİYETNAME ONAY İŞLEMİ

Ücretleri bir yana bırakıp işlemler sürecini düşündüğümüzde tüm bunları kendi başınıza yapmaya çalışmanız oldukça uzun ve karmaşık olabilir. Bu işlemler için yetkilendirebileceğiniz bilirkişi bu süreci kolaylaştırabilir ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Özellikle karmaşık bir emlakla uğraşıyorsanız, bir uzmanla çalışmak size hem çok para hem de zaman kazandırabilir. Fakat bu işlemleri yine de kendiniz yapmayı tercih ederseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir.

– Vasiyetname onayı gerekip gerekmediğini öğrenin

– Mülkün değeri tespit edin ve HMRC’ye bildirin

– Vasiyetname onayı için başvurun

– Veraset vergisini ödeyin

– Gayrimenkul varlıklarını bir araya getirin

– Varsa fatura veya vergi gibi borçları ödeyin

– Emlak hesaplarının muhasebesini tutun

-Varlıkların paylaşımını yapın

Tüm bu işlemler için Alton&Co ile iletişime geçip, profesyonel hizmet alabilirsiniz.

KİŞİSEL VERGİ PLANLAMASI

2019/20 için bilmeniz gerekenler. Brexit süreci bitkin bir şekilde devam ederken, Tax Digital yürürlüğe girmişken ve Paskalya tam köşedeyken, 2019/20 için finans planlamanızı yapmanız için tam zamanı.

GELİR

Gelir alma şekliniz, uygulanan oranlar ve ödenekler her zaman aklınızda olmalı. Ne kadar ödeyeceğiniz, Birleşik Krallık’ta nerede oturduğunuza ve İskoçya’nın kişisel ödeneğin üzerine kendi gelir vergisi bantlarını belirlemek için harcanan yetkileri almasına bağlıdır (aşağıdaki tabloya bakınız).

TEMETTÜR

Yıllık temettü indirimi, geçen yıl 5,000 pounddan düşüşten sonra 2019/20 için 2,000 poundda kalmaktadır. Şahsi ödeneğin henüz kapsamadığı herhangi bir şey, Birleşik Krallık’ta nerede yaşadığınıza bakmaksızın aşağıdaki oranlarda vergilendirilir:

Temel vergi mükellefleri için yüzde 7.5 – 14.500 – 50.000 pound

Yüksek oranlı vergi mükellefleri için yüzde 32,5 – 50,000 ila 150,000 pound

Ek vergi mükellefleri için yüzde 38.1 – 150.000 poundun üzerinde.

SERMAYE KAZANÇLARI

Değerinde artmış ücretli varlıklara sahipseniz, geliriniz sermaye kazancı vergisine (CGT) tabi olabilir. 2019/20’de bu kazançlar için vergisiz ödenek 12.000 pound, veya güvenilen varlıklar için 6,000 pounddur.

FAZLADAN GELİR

Bazı küçük miktarlarda gelir, yıllık limitlere kadar vergisizdir. Hükümetin oda kiralama planına göre, evinizde mobilyalı bir odayı salıvererek yılda 7.500 pounda kadar vergisiz gelir elde etmeye devam edebilirsiniz. Bu miktardan daha fazla kazanırsanız, plana dahil olmayı seçebilirsiniz.

TASARRUF

Tasarruflarınızın nasıl performans gösterdiğini incelemek, vergi verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için mutlaka bir zorunluluktur.Servetinizi vergiden koruyor veya büyütmeyi hedefliyor olsanız da, her yıl nereye para koyduğunuzu düşünün.

ISA’LAR

ISA’lar, faiz veya yatırımlardan elde edilen gelir üzerinde, 20.000 pound değerinde. ISA türleri arasında nakit para ve hisse senetleri mevcuttur.

AİLE VERGİSİ PLANLAMASI

Evlilik ödeneği

Eşinizden veya sivil eşinizden daha az kazanırsanız, evlilik ödeneğinden faydalanarak, kişisel ödeneğinizin 1.250 pound ‘unu aktarabilirsiniz. Herhangi bir vergi ödemeden bunu yapabilmek için 11.250 pounddan daha az kazanmanız gerekecek, ancak bu vergi faturalarını düşürebilir ve dört yıl boyunca geri alınabilir.

MİRAS VE AİLE EVİ

Evinizi, 2019/20’de eşinize veya sivil ortağınıza bırakacak olmanız durumunda, mülkünüzden herhangi bir miras vergisi alınmayacak. Bir çocuk veya torun gibi başka birine verirseniz, evin değeri ölüm tarihindeki eşiğin (325.000 £) üstünde ise miras vergisine tabi tutulur.

EMEKLİLİK

Yıllık emekli maaşı ödeneği, 2019/20’de 40.000 pound ‘a kadar katkıda bulunmanıza olanak sağlarken, mevcut bir programın son üç yılında kullanılmayan ödeneklerden de yararlanabilirsiniz.