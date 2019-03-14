Trump’tan Başbakan May’a Brexit eleştirisi

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit stratejisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine maruz kaldı. Trump Brexit görüşmelerinin nasıl bu kadar kötü gidebildiği konusunda şaşkınlığa uğradığını söyleyerek Theresa May’i önerilerini dikkate almamakla suçladı.

Başkan Trump, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile görüşmesi öncesi çarşamba günü reddedilen Brexit anlaşmasıyla ilgili görüş bildirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May’i Brexit müzakerelerini yönetememekle eleştiren Trump, geçen yaz Blenheim Sarayı’nda May’e görüşmelerle nasıl başa çıkacağı hakkında verdiği tavsiyelere uyulmadığını söyledi.

Trump, “Müzakereler çerçevesinden bakarsanız tüm bu sürecin bu kadar kötü gitmesi sürpriz oldu ama nasıl müzakere edileceği konusunda May’e fikir vermiştim. May beni dinlemedi; sorun yok. Yapması gerekeni yaptı. Ama bence Brexit başka şekilde müzakere edilebilirdi” şeklinde konuştu.

Başkan Trump ayrıca yeni bir oylamanın yapılmasını mümkün görmediğini belirterek “Bu adil olmaz.” dedi.

Trump ayrıca İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra yapılabilecek ticaret anlaşmasını görme isteğini yineledi.