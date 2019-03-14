İngiltere’de, ‘tek’ Kıbrıs Türk Kültür Festivali kararı!

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın ricası üzerine, Haziran ayında iki ayrı Kıbrıs Türk Kültür Festivali yapacak olan kuruluşlar, tekrardan görüşerek 30 Haziran’da tek festival yapma kararı aldılar. Kuruluşlar tek festivalden yana olduklarını, toplumun da bunu istediğini söylediler ve topluma hizmet amacıyla bir araya geldiler.

İlk Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 2017 yılında düzenleyerek çığır açan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, tek festival kararı ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Festival ile bir ilk başlatmış olmanın gururu içerisindeyiz, Konseyin misyonu ve asıl amacı festivali toplumumuzu bir araya getirmek ve kültürel değerlerimizi yeni nesillere aktarmak için yola çıktık.

Bu anlamda bazı hususlarda karşılıklı olarak anlaştık. Asıl amacın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun bir üyesi olarak herkes üstüne düşen görevi yerine getirmek zorunda olduğu kanaatine vardık. Anlaşamayacak çok şey olmadığını düşünüyoruz, çünkü bu festivalin amacı toplumu bir araya getirmektedir.

Ocak ayında gazetelere gönderdiğimiz basın bülteninde belirttiğimiz gibi, biz bu festivali tüm sivil toplum örgütleriyle yapmak istiyoruz. Bu süreçte iki tarafın istekleri vardı, herkes isteklerini centilmence bir kenara bıraktı. 30 Haziran’daki festivale hep beraber katkıda bulunacağız.

KKTC Başbakanlığı da festivalimize katkıda bulunmakla beraber, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği, Müteahhitler Birliği ve Mimar Odaları Birliği, çok güzel bir festival yapmamız için Kıbrıs’tan iş insanlarını buraya getirip destek vereceklerini söyledi.”

Festival, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Türk Toplumu Futbol Federasyonu olmak üzere dört kuruluş tarafından öncülüğü yapılacak. Diğer kurum ve kuruluşlar da aynı şekilde festivale katkıda bulunacaklardır.

Tüm halkımızı 30 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde yapacağımız 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne bekliyoruz.