6ayda 2 kaza yapan Boeing 737 Max uçaklarını hangi ülkeler yasakladı? İngiltere, Umman, Çin, Malezya, Avustralya ve Singapur, Boeing 737 Max tipi uçakların ülkeye giriş çıkışını geçici olarak yasakladı. Karar, Etiyopya Havayolları'na ait Max 8 modeli bir yolcu uçağının düşmesi ve uçaktaki 157 kişinin ölümünü izliyor.

Etiyopya’daki, aynı modeldeki iki uçağın beş aydan kısa bir süre içinde düştüğü ikinci kazaydı. İngiltere Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 Max 8 uçaklarının hava sahasında uçuşunu, ülkedeki havalimanlarına iniş ve kalkışını yasakladı. Ülkeye tüm uçuşlarını 737 Max tipi uçak ile yapan Norveç Havayolları da, bu uçaklarla yapılacak uçuşları durdurduğunu açıkladı. Umman Sivil Havacılık Kamu Kurumu da Salı günü bir açıklama yaparak, aksi karar alınana kadar 737 Max tipi uçakların ülke hava sahasında uçuşunun geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Singapur’daki Changi Havaalanı dünyanın en yoğun yedinci havaalanı ve şu an seferlerin iptal edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bazı havayolu şirketleri ve sivil havacılık kurumları, kazanın ardından Max 8 modeliyle uçuşları askıya aldı. Singapur, Boeing 737 Max tipi uçakları tamamen yasaklayan ilk ülke oldu. Bu ülkeyi Avustralya, Malezya ve diğer ülkeler izledi. CAAS’ın açıklamasında, 6 Boeing 737 Max 8 uçağı olan SilkAir’in ve China Southern Havayolları, Garuda Indonesia, Shandong Havayolları, Tayland Lion Air’in etkileneceği belirtildi.

ABD Sivil Havacılık Kurumu ise, havayolu şirketlerine Boeing 737 Max 8 modelinin uçuşa elverişli olduğunu bildirdi. Pazar günü, Etiyopya Havayolları’na ait, Addis Ababa-Nairobi seferini yapan uçak, kalkıştan 6 dakika sonra düşmüş ve uçaktaki 157 yolcu ve mürettebat ölmüştü. Ekim 2018’de de Lion Air’e ait aynı model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Boeing 737 Max modeli

Boeing 737 Max ailesi, şirketin başarılı 737 modelinin son versiyonu. Grupta Max 7, 8, 9 ve 10 modelleri var. Ocak ayının sonu itibariyle Boeing aldığı 5011 modelinin 350’sini teslim etti. Az sayıda Max 9 modeli de uçuş yapıyor, ancak Max 7 ve Max 10 modellerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor. Pazar günü düşen Etiyopya Havayolları uçağı, şirketin verdiği 30 uçaklık siparişte teslim edilen altı uçaktan biriydi.

Geçen Ekim ayında Endonezya’da Lion Air uçağının düşmesinin ardından yapılan soruşturmada, pilotların uçağın kanatların yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar hızının azalması veya kanatlardaki hava akımının bozulması durumunda ortaya çıkan “Stall” durumunu engellemek için konulan yeni özellikle başa çıkmakta zorlandıkları sonucuna varılmıştı. Pazar günkü kazaya bu sistemin neden olup olmadığı bilinmiyor. Havacılık uzmanları, başka teknik sorunlar ya da insan hatası ihtimalinin gözardı edilemeyeceğini söylüyor.