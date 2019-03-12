İngiltere, Türkiye’den gelen uçakları geri çevirdi

5 saat önce
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Atatürk Havalimanı’ndan İngiltere’de Birmingham ve Gatwick Havalimanı’na giden uçaklar geri döndürüldü.

Etiyopya kazasının ardından 23 havayolu tarafından Boeing’in kararı beklenmeden yere indirilen B737 MAX 8 tipi uçaklar hakkında flaş gelimeler devam ediyor.

Bugün İngiltere’nin de ülkesine iniş-kalkış ve hava sahasını kullanımına kapatmıştı.

Türk Hava Yolları’nın bu kararın alındığı sıralarda Atatürk Havalimanı’ndan İngiltere’de Birmingham, Gatwick ve Moritanya’nın başkenti Nuakşot seferleri için kalkan B737 MAX 8 tipi uçakları geri döndü.

AHL’den 14.51’de kalkan TK 1969 sefer sayılı Birmingham uçağı Almanya semalarından, TK 1997 sefer sayılı Gatwick için 15.06’da havalanan B737 MAX 8 tipi uçağı Çekya semalarından, 15.23’te havalanan TK595 sefer sayılı Nuakşot uçağı İtalya semalarından İstanbul’a geri dönüş yoluna girdi.

TK1969 sefer sayılı Birmingham uçağı Almanya üzerinden geri döndü.

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