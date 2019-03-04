Alman medyası: IŞİD’e katılan Almanların vatandaşlıkları iptal edilecek

Alman medyasına göre hükümet gelecekte IŞİD’e katılacak Almanları vatandaşlıktan çıkarma konusunda uzlaştı. Söz konusu uzlaşma halihazırda yurtdışında tutuklu olan Alman cihatçıları kapsamayacak.Alman medyası hükümetin Alman IŞİD savaşçılarının vatandaşlıklarını bazı koşullarda iptal etme konusunda uzlaştığını duyurdu. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung’un ortak haberine göre Alman hükümeti ikinci bir ülkenin vatandaşlığına sahip, 18 yaşın üzerinde ve çatışmalara katılanların Alman vatandaşlığını iptal edebilecek. Haberde, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in bu konuda uzlaşma sağladığı ancak söz konusu planın halihazırda tutuklu Alman vatandaşı IŞİD militanlarını kapsamayacağı kaydedildi. Almanya’da yürürlükte olan yasalara göre Savunma Bakanlığı’ndan onay almadan yurtdışındaki herhangi bir silahlı güce gönüllü olarak katılan Almanların vatandaşlıkları iptal edilebiliyor.

Hükümetin yeni plan ile ilgili yasaya bazı eklemeler yapacağı belirtiliyor. Alman hükümet ortakları 2014 yılından beri bu konuda yeni bir yasa üzerinde tartışmalar yürütüyor. 2018 yılı ilkbaharında imzalanan koalisyon anlaşmasında Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU)nasıl bir düzenleme yapılabileceği konusunda uzlaştı. Ancak bu uzlaşma yasal düzenleme olarak uygulamaya geçirilmedi. WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung’un yayımladığı Adalet ve İçişleri bakanlarının uzlaştığı plana göre Alman vatandaşlığını yetkili makamları yanıltarak elde edenlerin beş yaşın altındaki çocukları da aynı şekilde vatandaşlıklarını kaybedecek. Şimdiye dek bu konuda hukuki açıdan takdir yetkisi bulunuyordu. Adalet ve içişleri bakanlarının üzerinde uzlaşma sağladığı plan, halihazırda Suriye ya da Irak’ta bulunan Alman savaşçılar için geçerli olmayacak. Gelecekte yurtdışındaki terör örgütlerine katılan Alman vatandaşlarını kapsayacak. Halihazırda IŞİD’e katılan 70 Alman vatandaşı Suriye’nin kuzeyinde, Irak, Türkiye ve Yunanistan’da tutuklu bulunuyor.

Bu militanların bir bölümü Alman vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin vatandaşlığına da sahip. Alman hükümetinin yeni planına göre bu kişilerin Alman vatandaşlıkları iptal edilemeyecek. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ülkelerine IŞİD için savaşan, Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde olan 800’den fazla savaşçıyı alarak mahkeme önüne çıkarma çağrısında bulunmuştu.