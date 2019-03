Meghan Markle’a ablasından sert çıkış: Onun bir kalbi yok!

İngiliz televizyonunda yayınlanan Meghan Markle belgeselinde konuşan Düşes’in üvey ablası Samantha Markle, babasına mektup yazan kız kardeşiyle ilgili sert sözler sarf etti: Onun bir kalbi yok, kalbi kırılamaz. Asıl babamın kalbi kırıldı. Kendini mağdur olarak gösteremez.

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın başı yine ailesiyle dertte.

Düşes’in üvey ablası Samantha Markle, İngiltere’de Cuma günü TV’de yayınlanan Meghan and the Markles: A Family at War adlı belgeselde yer aldı.

Samantha Markle, kardeşinin babası Thomas Markle’a yazdığı ve İngiliz basınında yayımlanan mektubu hakkında konuştu.

Markle’ın, kendisi ve eşi Prens Harry’yi karşısına alan bir röportaj veren babasına, “Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı” sözleriyle dikkat çeken mektubunun, abla Markle’ı kızdırdığı görüldü.

Samantha Markle, kız kardeşiyle ilgili olarak, “Onun bir kalbi yok. Oysa babasını rahat ettirmek, karşılık vermek, yaşlılıkta rahat olmasını sağlamak için elinden geleni yapabilir, sevgi dolu ve zarif olabilirdi. Kalbi mi kırılmış? Hayır, asıl babamın kalbi kırıldı. Kendini mağdur olarak gösteremez” dedi.

Prens Harry ile düğününe günler kala babası Thomas Markle’ın paparazzilere anlaşmalı pozlar vermesiyle sarsılan Düşes’in, babasına yazdığı mektup İngiliz basınının eline geçmişti.

Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: “Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak.”