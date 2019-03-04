Anastasiadis Londra’da konuştu: “Çözümsüzlüğün sebebi Türkiye”

Rum lider Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs sorununa şu ana kadar bir çözüm bulunamamasının Türkiye’nin uzlaşmaz tutumundan kaynaklandığını” ifade etti.

Londra’da bulunan Rum lider Anastasiadis, pazar akşamı İngiltere’de ikamet eden Kıbrıslılar tarafından düzenlenen bir etkinliğe hitaben bir konuşma yaptı.

Rum lider, “maalesef, Türkiye’nin uzlaşmaz tutumundan dolayı, Avrupa Birliği’nin ilkelerine saygı duyan, bağımsız ve egemen bir ülkede, yaşayabilir, çalışabilir, zamana dayanabilir nitelikte bir çözüm bulunamadığını” söyledi.

Crans-Montana müzakerelerinin çökmesinin ardından müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla yapılan çalışmalar konusuna da değinen Anastasiadis, kendisi dâhil Yunanistan, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin yetkilileri şu ana kadar BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Jane Holl Lute ile görüştüğünü ifade etti.

Anastasiadis, “Ankara tarafından üçüncü bir görüşmenin belirlenmesini bekliyoruz” dedi ve “çok şey ne söyleneceğine ve görev tanımında ne olacağına bağlıdır” dedi.

Anastasiadis, “yaratıcı bir diyalog ve devam edebilmemiz için görev tanımı, hem ele alınacak konuları hem nelerin kabul edilebilir nelerin kabul edilemez olduğunun belirlenmesi gerekir. Kıbrıs Türk Toplumu lideri ile önceden mutabakata vardığımız ve BM Genel Sekreteri tarafından onaylanan bir ilke var; bu, bir toplumun güvenliği, diğer tarafa tehdidi olmaması ilkesidir. Barış içinde yaşamak ve barışçıl bir çözüm isteyenler temel ilkelere saygı göstermeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis konuşmasının devamında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çok boyutlu dış politikasına” değindi ve “Güney Kıbrıs’ın büyük ülkelerle mükemmel ilişkiler kurduğunu; ABD Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliğine katılması gibi dörtlü işbirliğine dönüştürülen üçlü işbirliği” konusunda da atıfta bulundu.

Rum hükümetinin iç konulardaki politikasına da değinen Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güçlü bir ekonomik büyüme sağlamasındaki yatırım notuna dönmesi, işsizliğin azaltılması, yatırımların teşvik edilmesi ve çağdaş bir devlet oluşturmak amacıyla reformların yapıldığını” söyledi.

Diasporanın önemli çalışmalarına değinen Anastasiadis, bu çalışmalarla ilgili, şahsen kendisinin ve Kıbrıs halkının teşekkürlerini iletti.

Etkinlik sırasında konuşan İngiltere’de ikamet eden “Kıbrıslılar Milli Federasyonu’nun Başkanı” Christos Karaolis ise “diasporanın Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa adil, çalışabilir ve barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla yorulmaz çalışmalarını desteklediğini belirterek en kısa zamanda müzakerelerin yeniden başlamasını” diledi.