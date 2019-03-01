Dev piton yılanı, uyuyan kadını ısırdı

Tayland'da uyuyan bir kadının piton yılanı tarafından ısırıldığı görüntüler evin güvenlik kamerasına yansıdı.Hastanede tedavisi yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 saat önce
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Taylan’da 75 yaşındaki Kaew Sudsopha gece uyuduğu sırada klozetten evine giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir piton yılanı tarafından ısırıldı. Talihsiz kadının yılanın saldırısına uğradığı anlar, oğlu tarafından odasına yerleştirilen güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde yaşlı kadın, uyurken tuvaletin klozetinden içeri giren yılan sürünerek kadının yattığı odaya giriyor ve yılanın dişlerini kadının ayağına batırdığı görülüyor. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, çığlık atarak uyanıyor.

Kurtarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen yılan doğaya bırakılmak üzere götürüldü. Hastaneye kaldırılan kadının ayaklarında hafif yanma olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

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Uyandığında pitonla karşılaştı

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