Çekiçle kocasını öldüren İngiliz kadının 18 yıllık cezası temyizden döndü

İngiltere’de bir temyiz mahkemesi, 2010 yılında kocasını çekiçle öldüren Sally Challen isimli kadına verilen 18 yıllık mahkumiyet kararını bozdu. Mahkeme on yıllar süren aile içi şiddetin cinayet üzerindeki etkilerinin dikkate alınmadan karar verildiğine hükmederken yeniden yargılamanın da önü açmış oldu.

Temyiz mahkemesinin yeniden yargılama kararı, aralarında 65 yaşındaki Challen’in iki oğlunun da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından sevinçle karşılandı. Zira kararın, ülke genelindeki benzeri birçok davaya emsal teşkil edeceği belirtiliyor.

Psikolojik ve duygusal tacizi de içeren ‘zorlayıcı kontrol’ mağdurları için bir dönüm noktası niteliğindeki davanın iki ay içerisinde başlaması öngörülüyor.

İngiltere’de 2015 yılında kabul edilen yasayla, ‘bir ilişkide kontrol veya zorlayıcı davranışa’ 5 yıl hapis cezası hükmü getirilmişti.

Hükümet geçen ay, fiziki olmayan şiddetin ve ekonomik istismarın da aile içi şiddet kapsamına dahil edileceğini açıklamıştı.

İNGİLTERE’DE HER YIL 2 MİLYON KİŞİ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU

İngiltere hükümetinin verilerine göre, ülkede çoğunluğu kadınlar olmak üzere her yıl 2 milyon kişinin aile içi şiddete ve istismara maruz kaldığı belirtiliyor.

İngiliz hükümetine göre aile içi şiddet, dayak gibi fiziki şiddetten ekonomik olarak zorda bırakmaya, sindirici ve küçük düşürücü davranışa, taciz ve tecavüzden partnerin eylemlerinin kontrolüne, aile ve arkadaşlarla görüşmeye sınırlama getirme gibi bir çok konu başlığını içeriyor.

Sally Challen, 2011 yılında, kocası Richard’ı öldürmekten 22 yıl hapse mahkum edildi, daha sonra bu ceza 18 yıla düşürüldü. Hükümlü kadın son 8 yıldır hapiste cezasını çekiyor.

Ancak ailesi, sevenleri ve destekçileri, Challen’in 40 yılı aşkın süre eşi tarafından uygulanan zorlayıcı kontrolün ve baskının kurbanı olduğunu belirtiyor. Çocukları ve avukatı, Challen’in eşine saldırmasında 40 yıllık baskının ve istismarın doğrudan etkisinin olduğunu ifade etti.

Bu arada kadın hakları alanında faaliyet gösteren aktivistler ve örgütler, temyiz kararını duygusal istismar mağdurları lehine atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’na göre, aile içi şiddetin İngiltere ve Galler’deki maliyeti yıllık 85 milyar doları buluyor.

Bu maliyet, mağdurlara uygulanan fiziki ve duygusal şiddetin tedavisi için harcanan sağlık ve destek hizmetleri ile güvenlik giderlerini kapsıyor.