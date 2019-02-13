İran’da Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: En az 20 ölü

3 saat önce
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İran’da, Devrim Muhafızlarını taşıyan bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, saldırıda 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

IRNA, saldırının Zahedan ve Kaş kentlerini bağlayan yolda düzenlendiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları karargahından yapılan açıklamada, intihar saldırısının “patlayıcı yüklü bir otomobil” ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Reuters ajansına göre, Pakistan sınırı yakınlarındaki bölgede bazı militan grupların ve uyuşturucu kaçakçılarının aktif oldukları biliniyor.

Saldırıyı, Sünni militan grup Ceyş el Adl üstlendi.

Grup, otobüsteki “40 yolcunun tümünün” öldüğünü iddia etti.

İran yetkililerinden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkede Pazartesi günü İslam Devrimi’nin 40. yıldönümü kutlanmıştı.

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