Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkaz parçaları bulundu
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağa ait olduğu sanılan enkaz parçaları bulundu.
23 Ocak’ta Nantes’dan Cardiff’e doğru uçarken radardan kaybolan uçağı arama çalışmalarına sonuca ulaşılamamıştı.
Ancak yeni gelen bir habere göre Sala’yı taşıyan Piper Malibu tipi uçağa ait olduğu tahmin edilen enkaz parçaları bulundu.
AFP’nin geçtiği habere göre Fransa’nın kuzeyindeki Contentin Yarımadası’daki sahile Sala’nın uçağına ait olduğu sanılan koltuk parçaları vurdu