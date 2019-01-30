Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkaz parçaları bulundu

Ancak yeni gelen bir habere göre Sala’yı taşıyan Piper Malibu tipi uçağa ait olduğu tahmin edilen enkaz parçaları bulundu.

AFP’nin geçtiği habere göre Fransa’nın kuzeyindeki Contentin Yarımadası’daki sahile Sala’nın uçağına ait olduğu sanılan koltuk parçaları vurdu