Uçakta yangın: Manchester Havalimanı’na acil iniş yaptı

4 saat önce
0 214 Bir dakikadan az

Manchester – Abu Dhabi seferini yapan Etihad Hava Yolları uçağında büyük bir patlama sesi duyuldu ve ardından uçakta yangın çıktı.

Gürültü ve yangın sebebiyle uçak Manchester Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçaktaki yolculardan Graham Ecclestone, Facebook hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: Önce kalktık. 10 dakika sonra Manchester’a acil iniş yaptık. Uçağın arka bölümünde ufak çaplı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Havalimanı sözcüsü, olayı doğruladı ve itfaiyenin olay yerinde olduğu bilgisini verdi.

Hava trafik kontol iletişimini yayınlayan internet sitesi Flight Alerts, uçağın patlama sesi sebebiyle iniş yaptığını belirtti.

Uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi.

Uçakta meydana gelen teknik arızaya neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
123

Airlander 10: Futbol sahası büyüklüğünde en uzun hava aracı üretime geçiyor

1 hafta önce
641

Uçaktaki yolculara ‘otobüsle gidin’ önerisi

2 hafta önce
250

2018 yılındaki uçak kazalarında 500’den fazla kişi öldü

3 hafta önce
846

Leicester patlaması: Ali, Hassan ve Kurd mahkemeye çıkarıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin