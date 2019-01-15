Esenler FC’ de galibiyet sevinci

Saat 14.00’da oyanan maçta ilk yarıda Dumlupınar Yeni Malatya Hasan Boray’ın attığı golle 1-0 öne geçerek birinci yarıyı kapattı. İkinci yarıda oyanan maçta Esenler FC oyuna kurduğu baskı ile Eduardo ve Yıldıray’ın attığı goller ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sayede Play Off finallerine kalma yolunda çaba sarf eden Esenler FC 3 puan kazanarak iyi bir skor elde etti.

Geçen hafta LFA kupalarında büyük ba­şarı gösteren Dumlupınar Yeni Ma­latya bu maçta aynı sevinci yaşayamadan ayrıldı.