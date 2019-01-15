Esenler FC’ de galibiyet sevinci
TFF AKOL Preporties 1.Liginde Pazar günün Waldham Lodge halı sahasında karşı karşıya gelen Esenler FC ve Dumlupınar Yeni Malataya Spor maçı çekişmeli geçti.
Saat 14.00’da oyanan maçta ilk yarıda Dumlupınar Yeni Malatya Hasan Boray’ın attığı golle 1-0 öne geçerek birinci yarıyı kapattı. İkinci yarıda oyanan maçta Esenler FC oyuna kurduğu baskı ile Eduardo ve Yıldıray’ın attığı goller ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sayede Play Off finallerine kalma yolunda çaba sarf eden Esenler FC 3 puan kazanarak iyi bir skor elde etti.
Geçen hafta LFA kupalarında büyük başarı gösteren Dumlupınar Yeni Malatya bu maçta aynı sevinci yaşayamadan ayrıldı.