Esenler FC’ de galibiyet sevinci

TFF AKOL Preporties 1.Liginde Pazar günün Waldham Lodge halı sahasında karşı karşıya gelen Esenler FC ve Dumlupınar Yeni Malataya Spor maçı çekişmeli geçti.

4 saat önce
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Saat 14.00’da oyanan maçta ilk yarıda Dumlupınar Yeni Malatya Hasan Boray’ın attığı golle 1-0 öne geçerek birinci yarıyı kapattı. İkinci yarıda oyanan maçta Esenler FC oyuna kurduğu baskı ile Eduardo ve Yıldıray’ın attığı goller ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sayede Play Off finallerine kalma yolunda çaba sarf eden Esenler FC 3 puan kazanarak iyi bir skor elde etti.

Geçen hafta LFA kupalarında büyük ba­şarı gösteren Dumlupınar Yeni Ma­latya bu maçta aynı sevinci yaşayamadan ayrıldı.

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