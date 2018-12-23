Endonezya’da ‘yanardağ kaynaklı tsunamide’ en az 168 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya’nın Sunda Boğazı’nda yaşanan tsunami sonucu en az 168 kişi hayatını kaybetti, 745 kişi de yaralandı.

Tsunaminin, Anak Krakatoa yanardağının patlaması sonrası tetiklenen, yeraltı toprak kaymalarının sonucu olduğu düşünülüyor.

Yetkililer, Türkiye saati ile Cumartesi günü 17:30 sıralarında yaşanan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtiyor.

Ülkedeki afet koordinasyon merkezi, yeni tsunami oluşabileceği ihtimaline karşı, halka sahil şeridinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

Ölümcül dalgaların vurduğu bölgeler arasında Java Adası’nın önemli tatil merkezlerinden Tanjung Lesung da bulunuyor.

Tsunami öncesi herhangi bir uyarı yapılamamış olmasının da doğal afetin etkilerini artırdığı kaydediliyor.