Hollanda’da uyuşturucu kaçakçıları çalıştırmak için kimya öğrencilerinin peşine düşüyor

Hollanda’daki uyuşturucu laboratuvarlarının, ekstazi ve diğer sentetik uyuşturucuların üretimi için büyük ölçüde üniversitelerdeki kimya bölümü öğrencilerini çalıştırdıkları belirtiliyor.

Suç şebekeleri, uyuşturucu kuryeliği için de daha çok öğrencileri tercih ediyor. Hükümet, öğrencileri uyarmak için yakında geniş çaplı bir kampanya başlatacak.

Uyuşturucu şebekeleri, 126 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Hollanda’nın doğusundaki Gelderland eyaletinde oldukça etkin durumda.

Eyalet yönetimi, organize suç örgütleriyle mücadele için, belediyeler, savcılık, polis, vergi dairesi ve uzmanlık merkezlerinin yer aldığı ‘Samen Weerbaar’ adlı bir çalışma grubu oluşturdu.

Samen Weerbaar’ın başına getirilen Westervoort Belediye Başkanı Arend van Hout’a göre suç şebekeleri, sentetik uyuşturucu üretimi için, geniş çapta kimya bölümü öğrencisini işe alıyor.

Suç örgütleri, öğrencilere daha kolay ulaşabilmek için kendi elemanlarını kimya bölümüne kaydettiriyor.

Suç örgütü üyeleri, okul içinde sürekli birlikte oldukları öğrencileri daha kolay ikna ediyor.

Belediye Başkanı’na göre, üniversitelerde bu gerçeği bilmeyen neredeyse hiçkimse yok.

Konunun oldukça ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan van Hout, bu amaçla kapsamlı bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.

‘500 İLE 600 EURO ARASINDA KAZANIYORLAR’

Hollandalı yetkililere göre, suç örgütleri uyuşturucu kuryeliği için de büyük ölçüde öğrencilerden yararlanıyor.

Hollanda’da sentetik uyuşturucu üretimini ve ticaretini araştıran Tilburg Üniversitesi’nden Profesör Pieter Tops’a göre uyuşturucu nakliyecisi olan öğrenciler kolaylıkla 500 ila 600 euro kazanabiliyor.

Nijmegen Üniversitesi Kimya Öğrencileri Derneği (Sigma) yöneticisi Anna Bleeck, de Gelderlander gazetesine yaptığı açıklamada, bu konuda fazla bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Konu yasa dışı olduğu için çok fazla konuşulmuyor” dedi.

Gelderland eyalet yönetimi, “organize suçlarla mücadele için organize bir devlet” sloganıyla, yaygın bir kampanya başlatacak.

Öğrencilere, suçlularla çalışmaların tehlikeleri anlatılacak.

Bu amaçla bir ders paketi ve suçluların öğrencilere yaklaşımı ile sonrasında yaşananlara ilişkin bir film hazırlanacak.

Samen Weerbaar Başkanı van Hout, suç şebekeleri içine bir kez girildi mi, bir daha çıkmanın zor olduğuna işaret ediyor.

Bu nedenle kısa sürede kampanyanın başlayacağını vurguladı.

Van Hout, “Suçluların mahallelerimizi ele geçirmesini, siyasette nüfuz kazanmasını veya kendilerine dokunulmazlık görüntüsü vermelerini engellemeliyiz. Ama bun sadece hükümet olarak değil, tüm toplum olarak yapmalıyız. Öğrenciler için kampanya, bunun bir parçası” diye konuştu.