Çocuklar için toplanan 800 bin euro kumarda harcandı

Hollanda’nın Rotterdam kentimde travma geçirmiş çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan “Droom Wens Vakfı” adına toplanam 800 bin euroyu kumarhanelerde harcayan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel medyaya göre, gözaltına alınan kişi, Droom Wens Vakfı’nın başkanı.

Rotterdam’a bağlı Capalle aan den IJssel ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki zanlının, bölgedeki futbol dünyasında tanınan bir kişi olduğu belirtiliyor.

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD) yaptığı incelemeye göre, zanlı, travma yaşamış çocuklar için bağışlanan 800 bin euroyu kumarhaneler, internet üzerindeki sanal kumar siteleri ile özel işleri için harcadı.

BAĞIŞLARIN YÜZDE 10’U İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİTTİ

Toplanan bağışların sadece yüzde 10’u ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılmış. Mali müfettişlerin araştırmasına göre, vakıf 2007 yılında kurulmuş.

Sadece kağıt üzerinde görünen vakfın yönetimi de, başkanın kız arkadaşı ve yakın akrabalarından oluşuyor. Yönetim kurulu, hiçbir zaman bir araya gelmemiş.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramada muhasebe kayıtları, tanıtım afişleri ve yardım kumbaralarına el koydu.

Vakfın internet sitesi, savcılık kararıyla kapatıldı.