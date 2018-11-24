Avrupa Birliği ortak ajan okulu kuruyor

Avrupa Birliği (AB) ajan yetiştirmek için istihbarat okulu açma konusunda üye ülkelerle anlaştı. İstihbarat akademisinin öncülüğünü Yunanistan ve Güney Kıbrıs üstlenecek.

Danimarka, Malta ve İngiltere hariç 25 AB ülkesinin savunma bakanları Kalıcı İşbirliği Yapısı (PESCO) anlaşması çerçevesinde pazartesi günü 17 yeni projeyi kabul etti.

Bu projelerden birisi de elektronik savaş özellikleri geliştirilmiş ajanlar yetiştirmek için okul açmak. Okulun öncülüğünü Güney Kıbrıs’ın desteği ile Yunanistan yapacak.

Euronews’te yer alan habere göre NATO’nun destekleyeceği okulda AB üyesi ülkelerden gelen ajanlara eğitim verilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel daha önce ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda AB’nin ortak bir savunma politikasının olması gerektiğini belirtti. Macron Almanya meclisinde yaptığı konuşmasında ortak bir savunma gücü oluşturmadıkları takdirde diğer süper güçlerin oyuncağı olabileceklerini ifade etti.

Daha önce Birlik içinde istihbarat işbirliğinin derinleştirilmesi çabaları bu durumu Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Avusturalya ile yürüttüğü Beş Göz projesine rakip gören İngiltere tarafından engelleniyordu.

İngiltere’nin Brexit kararı ile birlikte AB’nin ortak istihbarat servisi kurma girişimlerine yaptığı engel de ortadan kalkmış oldu. (HÜRRİYET.COM)