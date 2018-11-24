Pep Guardiola: Okuyunca aklıma Jurgen Klopp geliyor

İngiltere’de Liverpool Üniversitesi’nin konuğu olan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, meslektaşı Jurgen Klopp'la ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

7 saat önce
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İngiltere’de Liverpool Üniversitesi’nin konuğu olan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, meslektaşı Jurgen Klopp’la ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

İngiltere’de Liverpool Üniversitesi’nin konuğu olan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, “İnsanlar kitap okumayı sevdiğimi söylüyor. Bu doğru ama ben kitap okuyamam. Çünkü ne zaman kitap okumaya başlasam aklıma Jürgen Klopp ve Liverpool geliyor. Odaklanamıyorum” dedi.

​Guardiola, iyi bir öğrenci olduğunu ancak futbola çok genç yaşta başladığı için üniversiteye gitme şansı bulamadığını da sözlerine ekledi. (FANATİK.COM)

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